بالصور.. قدرات خارقة في شاحنة فورد "رابتور F-150"

أعلنت شركة فورد عن التفاصيل الخاصة بمواصفات نسخة 2020 الأحدث من شاحنة F-150 Raptor العملاقة، وما أضيف لها من تحديثات للعام الجاري.

وقدم موقع "كار أند درايفر" عرضا تفصيليا، لمواصفات نسخة 2020 الجديدة من الشاحنة، وشمل ذلك الكشف عن قدرات محركها، والفئات التي تتوفر منها للبيع بالأسواق.

الجديد بنسخة 2020

بدأ الموقع بالكشف عن أبرز ما أضيف من تحديثات لشاحنة فورد F-150 Raptor لعام 2020 الجاري، وأفاد بأن الشاحنة احتفظت بكثير من سمات نسخة عام 2019 الماضي، مع توفير خيارات أكثر للألوان للمقبلين على شراء الشاحنة، من ضمنها اللون الفضي Iconic Silver ولون Lead Foot واللون الأحمر Rapid Red.





الأسعار

أكد موقع "كار أند درايفر"، أن نسخة 2020 الجديدة من شاحنة فورد F-150 Raptor يتوفر منها للبيع فئتان، الافتتاحية هي فئة SuperCab وتتوفر بسعر 54,800 ألف دولار، والفئة الأعلى من الشاحنة، هي فئة SuperCrew وتتوفر بسعر 57,785 ألف دولار.

المحرك

وفي شأن المحرك قال الموقع إن شاحنة فورد "رابتور F-150"، تعمل فئتها الافتتاحية بمحرك توربيني مزدوج فئة V6، ينتج قوة 450 حصانا، ويعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 10 سرعات.

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عزم السحب

وفيما يخص عزم السحب، قال الموقع إن الشاحنة، في نسختها الجديدة لعام 2020 الجاري، تتمتع بعزم سحب يصل لوزن 8000 رطلا، مع قدرتها على حمل أوزان تصل لـ 1200 رطلا.





استهلاك الوقود

وفيما يخص معدل استهلاك شاحنة فورد F-150 Raptor بنسختها الجديدة لعام 2020، ذكر موقع "كار أند درايفر"، أن الشاحنة تستهلك جالونا واحدا كل 15 ميل تقطعهم داخل طريق المدن، وجالونا واحدا لكل 18 ميل تقطعهم على الطريق السريع، وجالونا واحدا لكل 16 ميل تقطعهم الشاحنة ما بين الطريقين مجتمعين.

التقنيات

وعن القدرات التقنية المضافة للشاحنة، كشف الموقع عن أنها تتمتع بنظام معلوماتي من تصميم شركة فورد باسم Sync 3، يدعمه أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، و "أندرويد أوتو"".





الأمن والسلامة

اختتم الموقع عرضه لشاحنة فورد F-150 Raptor لعام 2020، بالكشف عن أنظمة الأمن والسلامة المضافة لها، والتي تدعم السائق أثناء القيادة وتوفر له قيادة أكثر أمنا.

وتشمل هذه الأنظمة، نظام التنبيه المسبق للاصطدام، والذي يدعمه نظام الفرامل التلقائية التي تفعل بشكل ذاتي، عند اسشتعار قرب اصطدام الشاحنة بجسم غريب، وأيضا نظام الحفاظ على المسار، ونظام التنبيه في حالة الخروج عن المسار، والنظام المخصص لرصد المنطقة العمياء خلف الشاحنة، التي يصعب على السائق رؤيتها، وتعمل على تنبيه السائق في حال عبور مارة من خلف الشاحنة لحظة تحركها للخلف.