كورولا وتسلا وقشقاي وجولف 1.. قائمة السيارات الأكثر مبيعا في العالم

لكل ماركة في عالم السيارات موديل تفخر به، كونه الأعلى تحقيقا للمبيعات في تاريخها، وقدم موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، قائمة بالموديلات التي كانت الأعلى تحقيقا للمبيعات في تاريخ ماركتها.

ووفق القائمة، توقفت الشركات عن تصنيع بعض تلك الموديلات، ورغم ذلك ما زالت محتفظة برقمها القياسي كأعلى طراز مبيعا بين موديلاتها.

بدأت القائمة بالطراز الأعلى مبيعا في تاريخ شركة بوجاتي الفرنسية المصنعة للسيارات الرياضية الخارقة، وكانت المفاجأة أن الطراز صاحب هذا الإنجاز في تاريخ بوجاتي، هو طراز كلاسيكي باسم Type 57 وكانت عملية طرحه ما بين عام 1934 و1939، وبيع من هذا الطراز 685 نسخة.

بعدها جاءت ضمن القائمة من ماركة أستون مارتن، سيارة DB7، التي طرحت ما بين عام 1994 وحتى عام 2004، وهي تعتبر الطراز الأعلى مبيعا في تاريخ الشركة البريطانية وبيع من هذه السيارة 6640 نسخة.

وجاء من ماركة لامبورجيني طراز جيلاردو، الذي يعتبر أنجح طراز من حيث المبيعات طرحته الماركة الإيطالية، وطرح هذا الطراز للبيع ما بين عام 2004 وحتى عام 2013، وبيعت منه 14,022 ألف نسخة.

ثم ذكرت القائمة ماركة فيراري الإيطالية، وأعلى طراز تحقيقا للمبيعات في تاريخها هو طراز 430، الذي طرح بين عامي 2004 و 2009، وبيع من هذا الطراز 17,499 ألف نسخة.

ومن الماركات الفخمة، جاء ضمن القائمة ماركة رولز رويس، التي كشف تقرير "أوتو كار"، عن أنجح طراز قدمته، وهو طراز "سيلفر شادو"، الذي طرح للبيع ما بين عام 1965 وحتى عام 1980، وبيعت منه 29,030 ألف نسخة.

ومن ماركة بينتلي البريطانية، شارك ضمن هذه القائمة طراز Continental GT الأكثر تحقيقا للمبيعات في تاريخها، وطرح هذا الطراز للبيع بالأسواق بداية من عام 2003 ويستمر طرحه حتى الآن، وبيعت منه منذ ذلك الوقت 66 ألف نسخة.

بعدها جاء ضمن القائمة، ماركة تسلا الرائدة بصناعة السيارات الكهربائية، والتي كشف تقرير الموقع عن أن أنجح طراز قدمته من حيث المبيعات، هو طراز موديل 3 الذي طرح في عام 2018 ويستمر طرحه حتى الآن، وبيع من هذا الطراز 500 ألف نسخة.

ومن ماركة جاجوار البريطانية، كان أنجح طراز من حيث المبيعات قدمته وكشفت عنه هذه القائمة، هو طراز XJ، الذي كان ظهوره الأول عام 1968، ويستمر طرحه حتى الآن، وبيعت منه خلال هذه المدة مليون نسخة.

وماركة ألفا روميو الإيطالية، كان أنجح طراز تقدمه هو طراز Alfasud الذي استمر طرحه بداية من عام 1972، وحتى عام 1989، وبيعت منه خلال هذه المدة 1.02 مليون نسخة.

وماركة بورش الألمانية، كان أنجح طراز طرحته من حيث المبيعات، هو طراز 911، الذي باعت منه 1.05 مليون نسخة منذ طرحه للمرة الأولى عام 1963 وحتى الآن.

بعدها جاء ضمن القائمة من ماركة كرايسلر الأمريكية طراز "نيو بورت"، أنجح موديل تطرحه في تاريخها من حيث معدل المبيعات، واستمر طرح هذا الطراز ما بين عام 1961 وحتى عام 1981، وبيع منه في هذه الفترة 1.9 مليون نسخة.

Advertisements

وماركة لاند روفر البريطانية، كان أنجح طراز طرحته من حيث معدل المبيعات، هو طراز ديفندر، الذي باعت منه ما بين عام 1948 وحتى نسخته التي طرحت في عام 2016 ما يصل لـ 2 مليون نسخة.

وماركة لكزس اليابانية، كان أنجح طراز قدمته للأسواق هو طراز RX، الذي كان ظهوره الأول عام 1998، وباعت منه حتى الآن 2.75 مليون نسخة.

وماركة جييب الأمريكية، كان أنجح طراز طرحته، هو طراز "رانجلر"، الذي طرح للمرة الأولى عام 1987، وباعت منه منذ ذلك الوقت حتى الآن 3.04 مليون نسخة.

ومن بعدها بالقائمة جاءت ماركة نيسان اليابانية، وكان الطراز الأعلى مبيعا من نيسان هو Qashqai الذي طرح للمرة الأولى عام 2006، وباعت منه منذ ذلك الوقت 4.2 مليون نسخة، ويستمر طرحه حتى الآن.

وماركة كيا الكورية الجنوبية، كان أعلى طراز مبيعا في تاريخها هو طراز Sportage الذي بدأت في بيعه منذ عام 1993، وحتى الآن، ووصلت مبيعاته لـ 5.8 مليون نسخة.

ومن بعدها بالقائمة جاءت ماركة أودي، التي يعتبر أنجح طراز في تاريخها هو طراز A4، منذ بداية طرحه عام 1998 وحتى الآن، حيث بيع منه 6.9 مليون نسخة.

وماركة مرسيدس الألمانية، جاء ضمن القائمة أنجح موديلاتها على الإطلاق من حيث المبيعات، وهو طراز C-Class منذ طرحه عام 1994 وحتى الآن، حيث بيع منه 10.2 مليون نسخة.

وماركة بي إم دبليو، كان أنجح طراز في تاريخها هو طراز الفئة الثالثة، الذي باعت منه 13.3 مليون نسخة منذ طرحه عام 1975 وحتى الآن.

وماركة هوندا اليابانية، التي كشفت القائمة عن أن أنجح طراز في تاريخها هو طراز "سيفيك" الذي باعت منه 17.3 مليون نسخة منذ طرحه عام 1972 وحتى الآن.

ثم من بعدها جاءت شركة فولكسفاجن، التي كان أعلى طراز مبيعا من طرحها هو طراز جولف الذي باعت منه 34.8 مليون نسخة منذ طرحه عام 1974 وحتى الآن.

وفي ختام القائمة جاء طراز تويوتا كورولا، وهو أنجح طراز في تاريخ تويوتا، والذي بيعت منه 46 مليون نسخة منذ طرحه عام 1966 وحتى الآن.



