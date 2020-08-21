شيفروليه تحتفل بالنسخة 1.7 مليون من "كورفيت الرياضية"

أعلنت شركة شيفروليه الأمريكية المصنعة للسيارات عن وصول عدد النسخ المصنعة من طراز شيفروليه كورفيت الرياضي، منذ الكشف عنه رسميا في عام 1953، لـ 1,750 مليون نسخة.

وذلك وفقا لموقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، والذي أفاد بأن شركة شيفروليه واجهت العديد من العوائق التصنيعية منذ بداية العام، بسبب الاضطرابات، التي لحقت بها جراء أزمة تفشي فيروس كورونا.





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ورغم ذلك، أعلنت الشركة رسميا، عن وصول عدد النسخ المصنعة من طراز كورفيت لأكثر من 1.75 مليون نسخة، عبر مصنعها Bowling Green Assembly بمدينة كنتاكي الأمريكية.

وهو المصنع نفسه على حد ذكر الموقوع الأمريكي، الذي شهد احتفال شيفروليه، بالوصول للنسخة المصنعة رقم مليون من طراز كورفيت عام 1992، والذي شهد أيضا احتفال شيفروليه بالنسخة المصنعة رقم 1,500,000 من الطراز في عام 2009.

وبهذه المناسبة المميزة، كانت النسخة رقم 1,750,000 من كورفيت، مستوحاة في تصنيعها، من نسخة عام 1953 الأولى التي طرحت من هذا الطراز الرياضي المميز.

وتصل تكلفة طراز شيفروليه كورفيت C8 حاليا لـ 81 ألف دولار.