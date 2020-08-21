بالصور.. شاهد قدرات ومواصفات شاحنة فورد سوبر ديوتي 2021

تعد شاحنة فورد سوبر ديوتي أكثر الشاحنات التي يترقب طرح أجيال جديدة منها كل عام، كونها إحدى أقوى الشاحنات بالعزم الشديد.

وأعلنت شركة فورد رسميا عن كافة مواصفات وقدرات نسخة 2021 الأحدث من هذه الشاحنة، التي تطرحها بعزم سحب يصل لوزن 37 ألف رطل.

ونقل موقع "كار أند درايفر"، تفاصيل قدرات ومواصفات الشاحنة بنسختها الجديدة، حيث كشف عن قوة محركها والفئات التي تتوفر منها للبيع بالأسواق.

الجديد بنسخة 2021

قال موقع "كار أند درايفر" إن نسخة 2021 الجديدة من شاحنة فورد سوبر ديوتي، شهدت تعديلات من ضمنها توفر الفئات المختلفة من الشاحنة بخيارات أكثر، فيما يخص الألوان، منها اللون الأزرق Antimatter Blue والرمادي Carbonized Gray و Lithium Gray الذي يعد أحد مشتقات الرمادي أيضا.





الأسعار

قال الموقع إن نسخة 2021 من شاحنة فورد سوبر ديوتي، يتوفر منها للبيع 6 فئات بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية، هي فئة XL وتتوفر بسعر 34,500 ألف دولار، ثم فئة XLT التي تتوفر بسعر 39 ألف دولار، ثم فئة Lariat التي تتوفر بسعر 47 ألف دولار، وفئة King Ranch التي تتوفر بسعر 58,500 ألف دولار، وفئة Platinum التي تتوفر بسعر 65 الف دولار، وأعلى فئة تتوفر من شاحنة فورد سوبر ديوتي هي فئة Limited، وتتوفر بسعر 82 ألف دولار.





المحرك

فيما يخص المحرك قال الموقع إن الفئات الافتتاحية من شاحنة سوبر ديوتي، تأتي بمحرك V8 بسعة 6.2 لتر، ينتج قوة 285 حصانا، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 6 سرعات.

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وتزيد قوة المحرك لدى الفئات المتقدمة من الشاحنة، حيث تتراوح بين 430 و 475 حصانا، بسعة تتراوح بين 6.7 و 7.3 لتر.





عزم السحب

وبإمكان هذه النسخة الجديدة من شاحنة فورد سوبر ديوتي، حمل أوزان تصل لـ 7850 ألف رطل، وسحب أوزان تتراوح بين 24,200 و37 ألف رطل.





التقنيات

ومن الداخل يتوفر بشاحنة سوبر ديوتي بداية من فئتها الافتتاحية، شاشة ملعومات بقياس 8.0 بوصة، يدعمها أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، وأندرويد أوتو"، ونظام توصيل لاسلكي بالإنترنت.

كما تتمتع الشاحنة بنظام راديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي، ونظام صوتي مكون من 10 مكبرات صوتية من ماركة Bang & Olufsen.





الأمن والسلامة

اختتم الموقع عرضه لمواصفات شاحنة فورد سوبر ديوتي بنسختها الجديدة لعام 2021، بالكشف عن أنظمة الأمن والسلامة المضافة لها، وتشمل نظام الكشافات بعيدة المدى التي تفعل ذاتيا أثناء القيادة في الظلام، ونظام الحفاظ على مسافة آمنة بين المركبات الذي ينبه السائق في حالة اقتراب الشاحنة أكثر من اللازم من السيارات من حولها، ونظام الحفاظ على المسار.