7 شركات سيارات تستدعي 19 ألف مركبة لهذا السبب

كتب: باسل الحلواني
قررت شركة صناعة السيارات الألمانية بي.إم.دبليو، و6 شركات سيارات أخرى في كوريا الجنوبية، هي فورد سيلز سيرفس كوريا، وهوسكفارا موتورسايكلز كوريا، وأبسوليوت بست أوف كوريا تكنولوجيي، ووبايك كوريا، وفيات كرايسلر أوتوموبيلز كوريا، وهانبول موتورز، استدعاء أكثر من 19 ألف سيارة ودراجة بخارية بصورة طوعية لإصلاحعيوب في بعض المكونات.
وتتلخص العيوب التي تم استدعاء السيارات بسببها في وجود مكونات معيبة في 43 طرازا مختلفا من سياراتها ودراجاتها البخارية.
وتتضمن قائمة المشكلات المحتملة في السيارات إمكانية انقطاع الكهرباء أثناء القيادة في الدراجة البخارية جي310 آر من إنتاج بي.إم.دبليو الألمانية، واحتمال حدوث تسرب للوقود في الدراجة البخارية سفارتبلاين 701 التي تستوردها شركة هوسكفارنا موتورسايكلز، واحتمال ارتفاع درجة حرارة المحرك في السيارة بيجو 3008 التي تستوردها شركة هانبول موتورز.
وبدأت الشركات الـ 7، في إصلاح هذه العيوب مجانا، حيث يمكن لأصحاب هذه المركبات التوجه إلى مراكز الإصلاح المحددة لاستبدال المكونات المعيبة بدون مقابل.
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