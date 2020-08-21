تعرف على خدمات لكزس عبداللطيف جميل لعملائها

الخليج ٣٦٥ نت – في إطار سعيها لتحقيق أقصى درجات الرفاهية لعملائها، تقدم لكزس عبداللطيف جميل العديد من الخدمات سواء في مرحلة قبل أو بعد البيع، ونستعرض فيما يلي أبرزها.

تجربة لكزس

فعند حجز تجربة لكزس، ستوفر لك الشركة أخصائي تسليم سيارات لكزس، بكل ميزة ووظيفة في سيارتك الجديدة، لتكون على معرفة تامة بكل ما تحتاجه عن سيارتك قبل أن تقودها، هذا بالإضافة إلى أخصائي تقنية لكزس، وهو متاح للإجابة على أسئلتك حول سيارتك وتقنياتها طوال فترة امتلاكك سيارة لكزس ومساعدتك في حل أي مشكلة قد تطرأ.

هذا ويمكنك برمجة كل ميزة من مميزات سيارة لكزس بما يتوائم مع احتياجك مثل إعدادات الصوت وشاشة الوسائط المتعددة ويمكن برمجتها عند أي من مراكز لكزس المعتمدة دون أي تكلفة إضافية أثناء أول صيانة دورية للسيارة ( 1,000 كم ).

خدمات صيانة ما بعد البيع

وتشمل خدمات ما بعد البيع صيانة 5,000 كلم و 10,000 كلم مجانية لكل سيارة جديدة، كما أنه عند زيارتكم لأحد فروع لكزس من أجل الصيانة سيتمكن المختصين من رؤية كافة المعلومات المخزنة في قاعدة البيانات الموحدة والوصول لسجلات الصيانات السابقة سواء كانت الخدمة تمت في مدينة الرياض أو في جدة أو أي مكان اّخر طالما أن الصيانة تمت لدى وكيل لكزس المعتمد.

هذا ويتيح الموقع بسهولة حجز موعد الصيانة إلكترونياً، كل ما عليك فعله هو ملأ البيانات المطلوبة، ثم تحديد الموعد المناسب، ويتيح لك الموقع امكانية التذكير قبل موعدك بـ 24 ساعة أو قبل موعدك بساعتين على حسب إختيارك وذلك لتوفير وقتك وضمان حصولك على أفضل خدمة في الوقت المحدد.

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