انشقاق الأرض أمام مول صيني وابتلاع 21 سيارة! “فيديو”

الخليج ٣٦٥ نت – انشقت الأرض أسفل موقف سيارات أمام إحدى المولات الصينية لتبتلع الحفرة 21 سيارة على الأقل في مشهد مروع.

وقد تم استعادة 15 سيارة، معظمهم تدمر بلا عودة، ولم يتم تسجيل أي قتلى لحسن الحظ.. وبالنسبة للسبب، فتشير التحقيقات الأولية للمناخ!

محافظة “سيتشوان” التي يقع فيها المول تواجه أمطاراً غزيرة حالياً، ما ساهم في انشقاق الأرض، خاصة وأن المول قريب من نهر يانغتسي الرئيسي.