الخليج ٣٦٥ نت – انشقت الأرض أسفل موقف سيارات أمام إحدى المولات الصينية لتبتلع الحفرة 21 سيارة على الأقل في مشهد مروع.
وقد تم استعادة 15 سيارة، معظمهم تدمر بلا عودة، ولم يتم تسجيل أي قتلى لحسن الحظ.. وبالنسبة للسبب، فتشير التحقيقات الأولية للمناخ!
محافظة “سيتشوان” التي يقع فيها المول تواجه أمطاراً غزيرة حالياً، ما ساهم في انشقاق الأرض، خاصة وأن المول قريب من نهر يانغتسي الرئيسي.
كانت هذه تفاصيل خبر انشقاق الأرض أمام مول صيني وابتلاع 21 سيارة! “فيديو” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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