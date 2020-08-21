بيتر هوربوري مصمم سيارات جيلي الأول في العالم

الخليج ٣٦٥ نت – اختارت مجلة أوتو كار العالمية الشهيرة مصمم سيارات جيلــي البريطاني بيتر هوربوري شخصية العام العالمية في مجال التصميم والابداع في قطاع السيارات لعام 2020 ضمن جوائزها العالمية السنوية التي تنظمها سنوياً.

وقد تم منحه هذه الجائزة لمساهمته الفعالة في تطوير علامة جيلي وسياراتها من خلال ابداعه في التصاميم الجديدة التي شاركت في هذه المسابقة العالمية وحقق فيها المركز الاول بكل استحقاق.

ولعب بيتر دوراً مهماً في تغيير فلسفة تصاميم سيارات فولفو المملوكة لمجوعة جيلي القابضة وتحويلها إلى سيارات تتمتع بأناقة عالية لفتت الانظار إليها على مستوى العالم كما ساهم بشكل فعال بتعديل تصميم السيارة الشهيرة تاكسي لندن.

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يتولى بيتر هوربوري المقيم حالياً في مدينة غوتنبرغ /السويد إدارة كافة مراكز تصميم مجموعة جيلي العالمية المنتشرة بالولايات المتحدة الامريكية، السويد، الصين، ماليزيا وإسبانيا ويشرف على إدارة اكثر من 1000 مصمم يتولون عمل تصاميم كافة طرازات مجموعة جيلي والتي كان لها دور كبير في رفع مستوى مبيعات جيلي على مستوى العالم من 480 ألف وحدة في العام 2012 إلى اكثر من 1.3 مليون سيارة في العام 2019.