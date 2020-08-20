موجز الخليج 365 للسيارات..مصفحة مرسيدس الجديدة وخرافات الكهربائية

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كشفت شركة إنكاس عن نسختها المصفحة من مرسيدس AMG G 63، والتي تزيد على النسخة الأساسية بنحو 1.31 متر في الطول، كما تفي بمتطلبات عالية من السلامة بفضل جسمها المصفح.



في ظل ما تشهده صناعة السيارات الكهربائية من تطور كبير في السنوات الماضية، وارتفاع غير مسبوق في مبيعات الموديلات الكهربائية حول العالم، مازال هناك من يربط صناعة السيارات الكهربائية بعدد من الخرافات التي ليست لها أي علاقة بواقع هذه الصناعة العملاقة.



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أعلنت شركة رام المصنعة للشاحنات عن كافة التفاصيل الخاصة بقدرات نسخة 2021 الأحدث من "رام TRX 1500"، المطروحة لمنافسة شاحنة بارزة بالأسواق منها فورد F-150 رابتور.

تحتفل شركة ألفا روميو بذكرى تأسيسها الـ110 خلال عام 2020، وبهذه المناسبة، احتفى عالم السيارات بالماركة الإيطالية العريقة، عبر تدشين متحف خاص لها، والكشف عن مراحل تطورها خلال تاريخ الصناعة.

قد تكون السيارات الرياضية، من أكثر عوامل الجذب لعشاق السيارات حول العالم، لما تتمتع به من فخامة، وما تمنحه لمالكيها من أداء رياضي وقدرات تسارع فائقة.