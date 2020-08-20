"مجنون سيتروين" يعرض مقتنياته.. 100 موديل نادر تحت سقف واحد

يعد الفرنسي هنري فارديت من بين أشهر الشغوفين بعالم السيارات وقد وصل حد جنونه بموديلات "سيتروين" إلى أن يصبح أكبر متقني لموديلات السيارة النادرة في العالم.

وقدم موقع "أوتو كار"، عرضا لمقتنيات مجموعة الرجل الفرنسي البالغ من العمر 40 عاما، والتي تضم 110 موديلات نادرة، كانت في غالبيتها من الموديلات التي طرحت في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

و تتمركز هذه السيارات حاليا في متحف باسم سيتروين CitroMuseum بمدينة "كاستيلاني"، جنوبي فرنسا.

والمتحف مكون من 3 أقسام رئيسية، أولها يضم موديلات مختلفة تابعة لطراز Traction Avant مع مجموعة من الموديلات المتنوعة التابعة لطراز DS/ID.





والقسم الثاني من المتحف، يضم موديلات شتى تابعة لطراز 2CV المتفرع من سيتروين، والقسم الثالث والذي أسس حديثا، يضم مجموعة من سيارات سيتروين التي صنعت ما بين عامي 1970 و1990.

ومن أبرز موديلات المتحف، طراز Traction Avant من سيتروين، موديل عام 1952، وكان هذا الطراز يعمل بمحرك بسعة 2.9 لتر، وينتج قوة 77 حصان.

ومن فئة DS، جاء طراز DS لعام 1955، والذي طرحت منه سيتروين في ذلك الوقت عدد محدود من النسخ بإجمالي 175 سيارة.

وضم المتحف أيضا طراز ID 19، موديل عام 1963 من سيتروين، وانضم للمتحف بعد قطعه لعدد أميال وصل لـ 18,000 ألف ميل.

وكذلك، النسخة الكابورليه من طراز DS 21 موديل عام 1966 من سيتروين، والتي انضمت للمتحف بعد قطع عدد من الأميال وصل لـ 91 ألف ميل، ما يعادل 147 ألف كيلومتر.

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وأيضا جاء ضمن القائمة، طراز D Super بتصميمه الأيقوني، موديل عام 1970، وأفاد موقع "أوتو كار"، أنه حين تمت إضافته للمتحف، كان قد قطع عدد 31,000 ألف من الأميال.

وضمن المتحف، كان هناك قسم بالكامل مخصص للموديلات المشتقة من فئة 2CV المميزة من سيتروين، مثل طراز 2CV A، موديل عام 1954، العامل بمحرك بقوة 375 سي سي.

وأيضا طراز 2CV AZU العامل بمحرك بقوة 425 سي سي، ما يعادل 12 حصانا، وطرح هذا الطراز في عام 1961، وحين انضم للمتحف كان قد قطع من الأميال 9600 ألف ميل.

وطراز 2CV6 CT الذي طرحته سيتروين في عام 1984، جاء ضمن مقتنيات المتحف، بعدد محدود من الكيلومترات التي قطعها، بحد 84 كيلومترا، ما يعني ان الطراز كان أقرب للجديد من أقرانه.

وبخلاف قسم موديلات 2CV، شمل المتحف أيضا موديلات نادرة مميزة من سيتروين، كان من ضمنها طراز AMI6، الذي انضم للمتحف بعد قطعه 1700 ميل.

ومن حقبة السبعينيات، جاء طراز GS Birotor الذي طرحته سيتروين بمحرك بقوة 105 حصان، في عام 1974.

ومن حقبة الثمانينيات، ضمن المتحف، طراز CX 22 TRS، الذي طرحته سيتروين في عام 1988، وكان من الموديلات التي انضمت للمتحف بعد قطعها لعدد محدود من الأميال، 38 ميلا فقط.



