أبرز 10 سيارات اشتهرت بتصميم "الأبواب المجنحة"

تنوعت تصميمات أبواب السيارات على مدار تاريخ الصناعة، لكن "الأبواب المجنحة" اكتسبت جماهيرية كبيرة بين عشاق السيارات وأصبحت دليلا على مدى فخامة المركبة.

وظهرت الأبواب المجنحة للمرة الأولى في حقبة الخمسينيات، ومنذ ذلك الوقت شهدت صناعة السيارات طرح العديد من الموديلات التي تعمل بمثل هذه الأبواب، وقام موقع "هوت كارز" بجمع أشهر 10 موديلات.

وفي مقدمة القائمة، جاء طراز Pagani Huayra الرياضي الخارق الذي يعمل بمحرك V12، توربيني مزدوج، ينتج قوة تصل لـ 791 حصانا، مع عزم دوران 775 لفة/قدم.



ثم جاءت واحدة من أشهر سيارات هوليوود، طراز DeLorean DMC-12، الذي عرف في حقبة الثمانينيات، بظهوره ضمن سلسل أفلام "العودة للمستقبل"، للمخرج الكبير ستيفن سبيلبرج.

ثم جاء طراز مرسيدس SLS AMG، العامل بمحرك بقوة 563 حصانا، وهو امتداد لطراز آخر من مرسيدس تميز بخاصية الأبواب التي تفتح للأعلى مثل الأجنحة.

ثم طراز مرسيدس 300SL Coupe، أول طراز تطرحه مرسيدس بخاصية الباب الذي يفتح لأعلى، وكان الظهور الأول لهذا الطراز عام 1954، وصنع منه عدد محدود من النسخ بإجمالي 1400 نسخة فقط.

ومن الفئات الكهربائية، جاء طراز تسلا موديل X، الذي طرحته الشركة الأمريكية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية ضمن فئات SUV، وباب يفتح للأعلى.

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ومن مازدا اليابانية، جاء طراز Autozam AZ-1، الذي كان رغم صغر حجمه مزودا بخاصية الأبواب المجنحة واقتصر طرحه للبيع داخل اليابان فقط.

ثم طراز Apollo IE الرياضي الهجين الخارق، والذي يعمل بمحرك ينتج قوة 780 حصان، وعزم دوران 760 نيوتن متر، وكان هذا الطراز من أبرز الموديلات التي طرحت بباب يفتتح للأعلى.

ومن نفس الماركة جاء طراز Gumpert Apollo، الذي يعمل بمحرك بقوة 512 حصانا، وبسعة 3.3 لترات، ويتوفر هذا الطراز للبيع أيضا بأبواب تفتح للأعلى كالأجنحة.

والموديل التاسع بهذه القائمة، هو De Tomaso Mangusta الذي طرح بأبواب تفتح للأعلى مثل الأجنحة، ويتوفر بمحرك V8 بقوة 306 حصان.

وفي ختام القائمة، جاء طراز Melkus RS 1000، الذي ظهر للمرة الأولى عام 1969، وكان مخصصا للمشاركة بالسباقات، ويتمتع بمحرك تصل سرعته القصوى لـ 109 أميال، ومع أبوابه التي تفتح للأعلى كان وزنه يصل إلى 1500 رطل.



