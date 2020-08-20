10 سيارات كهربائية دخلت التاريخ.. بعضها صنع قبل 100 عام

في سجلات الأرقام القياسية، لا يقتصر الأمر فقط على أفضل الاختراعات وأقواها، بل قد يمتد الأمر أيضا إلى أضعفها على الإطلاق وهو ما يفسر دخول 10 سيارات كهربائية إلى التاريخ من باب "ذوات البطارية الأضعف" في سجلات الصناعة.

والبطارية هي كلمة السر في تحديد نطاق السير لكل سيارة كهربائية، وعلى مدار تاريخ صناعة السيارات الكهربائية الطويل الذي يعود لبداية القرن الماضي، كانت هناك سيارات اتسمت بكونها الأقصر على الإطلاق في نطاق السير.

كان الأمر في البداية يتعلق ببدائية صناعة المحركات والبطاريات، ولكن حتى مع حداثة الصناعة والتطور الذي شهدته، لم يمنع هذا من ظهور سيارات "قصيرة النفس" في الوقت الحالي.

وقدم موقع "هوت كارز"، قائمة بـ 10 سيارات كهربائية، كانت الأقصر في مدى السير، من بين كافة السيارات الكهربائية في تاريخ الصناعة.



وعلى رأس القائمة جاء طراز Flocken Elektrowagen الكلاسيكي الذي طرح عام 1888 وكان من المحاولات الأولى لصنع سيارة كهربائية، بنطاق سير حده الأقصى 16 ميلا فقط.

ومن بعدها طراز Scottish Aviation Scamp الكهربائي، الذي طرح عام 1964 واستمر تواجده حتى عام 1966، بمحرك كهربائي متواضع بمدى سير حتى 18 ميلا كحد أقصى.

ومن بعده جاء طراز EVC Hansom الكهربائي، الذي كان ظهوره أواخر القرن الـ 19 وتوفر منه موديلات بنطاق سير 20 ميلا.

ثم جاء الطراز الكلاسيكي Bersey Electric Cab الذي طرح عام 1897، ويعمل بمحرك كهربائي متواضع تناسب مع هذه الحقبة، بنطاق سير 35 ميلا.

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وبنفس نطاق السير، جاء طراز Graiseley Electric Vehicles الذي ظهر عام 1930 للسير 35 ميلا على أقصى تقدير.

ومن بعده جاء طراز CitiCar الذي طرح عام 1974، واستمر تواجده حتى عام 1977، وكان يعمل بنطاق سير 40 ميلا كحد أقص.

ومن المركبات التي جاءت ضمن هذه القائمة، Lunar Roving Vehicle وهي مركبة قمرية استخدمت للتنقل على سطح القمر، وتعمل بنطاق كهربائي يصل لـ 57 ميلا.

ومن الموديلات الكهربائية الحديثة، التي تتمتع بنطاق كهربائي محدود رغم حداثة وتطور الصناعة، طراز Smart EQ Fortwo الكهربائي، الذي يعمل بنطاق سير 58 ميل كحد أقصى لشحن بطارياته.

ومن بعده جاء طراز Henney Kilowatt الذي كان ظهوره الأول عام 1959، وطرح بمحرك كهربائي متواضع يعمل بنطاق سير 60 ميلا كحد أقصى.

وفي ختام القائمة جاءت شاحنة شيفروليه Chevrolet S10 EV، الكهربائية التي طرحت عام 1997، وكانت تعمل بمحرك كهربائي بنطاق سير 72 ميلا فقط كحد أقصى.



