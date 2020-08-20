التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة وصاروخ بالستي أطلقتهما مليشيات الحوثي باتجاه السعودية المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجحت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في اعتراض طائرة حوثية ثانية بدون طيار (مفخخة) وتدمير صاروخ بالستي على المنطقة الجنوبية ونجران.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، الجمعة، قوله إن قوات التحالف اعترضت مساء الخميس طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية قبل تدميرها.

وهذه الطائرة المسيرة (المفخخة) تعد الثانية خلال ساعات والتي يطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية السعودية قبل تدميرها من قبل التحالف.

وتمكنت قوات التحالف كذلك من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة نجران.

كان الجيش اليمني، مساء الخميس، أعلن إسقاط طائرة حوثية بدون طيار شرق صنعاء، بالتزامن مع معارك عنيفة ضد المليشيا الانقلابية المدعومة من إيران.



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والأحد أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية.



ولا تزال مليشيا الحوثي تمارس محاولاتها العدائية والإرهابية تجاه المملكة، والتي يتصدى لها التحالف باعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار داخل الأراضي اليمنية.

وسبق أن اتهم العقيد المالكي المليشيا الحوثية بالاستمرار في انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وصعّدت المليشيا الحوثية من عملياتها الإرهابية في عدد من المحافظات اليمنية، في مسعى منها لإفشال التحركات الأممية لوقف إطلاق النار بعموم اليمن وإحياء عملية السلام.