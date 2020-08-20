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“بالأرقام” تعرف على أعلى 15 سيارة مبيعاً في السعودية لعام 2020

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alamir salah eldin 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – يعد سوق السيارات السعودي واحداً من أكبر أسواق السيارات في الشرق الأوسط والوطن العربي، واليوم سنتعرف سوياً معاً على أعلى 15 سيارة مبيعاً في المملكة خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري.

1- تويوتا كامري: 17,507

2- هيونداي النترا: 16,888

3- هيونداي اكسنت: 13,625

4- تويوتا هايلكس: 12,357

5- تويوتا يارس: 10,115

6- مازدا 6: 8,762

7- نيسان صني: 8,743

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8- تويوتا كورولا: 7,554

9- شفروليه تاهو: 7,151

10- ايسوزو دي ماكس: 7,038

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11- تويوتا فورتشنر: 5,372

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12- مازدا سي اكس 9: 5,010

13- تويوتا لاندكروزر: 4,604

14- هيونداي كونا: 4,472

15- كيا بيجاس: 4,378

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