لكزس ES 2021 تحصل على فئتين دفع كلي وبلاك اديشن جديدتين

الخليج ٣٦٥ نت – حصلت لكزس ES موديل 2021 على نسخة بدفع كلي، وهي ES250 الجديدة التي تأتي بمحرك بأربعة أسطوانات سعة 2.5 لتر بقوة 203 حصان، وهذا يعني أن نسخة الدفع الكلي ستكون أقل قوة من ES350 ذي الدفع الأمامي، والذي يستمد قوته من محرك V6 سعة 3.5 لتر، كما تتوفر السيارة بطراز ES300h الهجين أيضاً.

يتصل محرك ES250 سالف الذكر بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات، وتقول لكزس أنه يقدم صرفية وقود محسنة قدرها 8.4 لتر لكل 100 كم، كما أكدت أن نظام الدفع الكلي لن يؤثر على الأبعاد الداخلية أو مساحة التخزين الخلفية، ومن حيث التصميم، فإن الاختلاف الوحيد بين الإصدارين هي شارة الإصدار.

ستتوفر ES250 مع حزمة F Sport تماماً مثل ES350، وسيتم تسعيرها بنفس سعر ES350 ذات الدفع الأمامي، وهو أمر منطقي بالنظر إلى فارق القوة بين السيارتين، حيث سيبدأ سعر كلا الإصدارين بأمريكا من 40,925 دولار (153,400 ريال) أو 46,725 دولار (175,200 ريال) لطراز F Sport.

كما حصلت ES 2021 على فئة بلاك اديشن ES350 والتي سيقتصر إنتاجها على 1,500 نسخة فقط، مع خيارات ألوان إضافية ومقصورة باللون الأبيض والأسود مع خياطة رمادية، بالإضافة إلى مزايا فريدة مثل المرايا الخارجية السوداء وجناح خلفي رياضي أسود.

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