هل تعلم أن صوت إغلاق باب السيارة مزيف؟!

الخليج ٣٦٥ نت – هل تعلم أن صوت غلق باب السيارة مزيف أغلب الوقت؟، وأن مهندسي السيارات يتعمدون بأن يكون الصوت أعلى من الواقع، لأن الدراسات النفسية اكتشفت أن الصوت القوي لغلق الأبواب متصل بشعور الفرد بالحودة والسلامة داخل السيارة.

وقد بدأ الاهتمام بتزييف أصوات الأبواب منذ حوالي 10 أعوام بسبب ضوابط جديدة للسلامة، والتي أجبرت صانعات السيارات بإضافة عواميد جديدة لجوانب الأبواب لتقويتها، ما أدى إلى كتم الأصوات المعتادة الناتجة عن غلق الأبواب. وليست السيارات الفاخرة فقط هي التي تتعمد تزييف أصوات غلق الأبواب، بل سيارات أخرى لشركات نيسان وفورد وغيرهم.. وقد صرح أحد خبراء الأصوات والموسيقى لمجلة Mel التي أجرت دراسة حول هذا الأمر: “عندما تكون في صالة عرض وتفحص داخلية سيارة جديدة وتغلق الباب .. هذا الصوت، صوت إغلاق الباب، من أوائل الأصوات التي تسمعها عند التعامل مع أي سيارة، حيث يعطي شعوراً خفياً بمستوى القيمة والجودة”.

وقد صرحت فورد في الماضي: “ضبط أصوات غلق الأبواب هو من العوامل الهامة التي تعطي للمشتري شعوراً بجودة السيارة وحرفيتها وسلامتها، كما قد يساهم في تبرير السعر المرتفع لها أحياناً”، وهو جانب لا ينتبه إليه أغلب الناس.