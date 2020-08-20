مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي: سرت آمنة ومسألة إقامة منطقة منزوعة السلاح بها غير واقعية المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الخميس 2020/8/20 10:10 م بتوقيت أبوظبي الخميس 2020/8/20 10:10 م بتوقيت أبوظبي

مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي: سرت آمنة ومسألة إقامة منطقة منزوعة السلاح بها غير واقعية



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