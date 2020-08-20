التحالف العربي بقيادة السعودية يعلن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة باتجاه الأراضي السعودية المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الخميس، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة باتجاه أراضي المملكة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، قوله إن القوات تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثيه من صنعاء باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.
كان الجيش اليمني، مساء الخميس، أعلن إسقاط طائرة حوثية بدون طيار شرق صنعاء، بالتزامن مع معارك عنيفة ضد المليشيا الانقلابية المدعومة من إيران.
والأحد أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية.
ولا تزال مليشيا الحوثي تمارس محاولاتها العدائية والإرهابية تجاه المملكة، والتي يتصدى لها التحالف باعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار داخل الأراضي اليمنية.
وسبق أن اتهم العقيد المالكي المليشيا الحوثية بالاستمرار في انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.
وصعّدت المليشيا الحوثية من عملياتها الإرهابية في عدد من المحافظات اليمنية، في مسعى منها لإفشال التحركات الأممية لوقف إطلاق النار بعموم اليمن وإحياء عملية السلام.
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