الرئيس الفرنسي: نشدد على رفضنا التدخلات الخارجية في ليبيا المزيد

جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، التأكيد على رفض بلاده التدخلات الخارجية في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في حصن فور بريجانسون التاريخي المطل على ابحر المتوسط والذي يعود للعصور الوسطى.

وقال ماكرون إنه جدد التأكيد خلال لقائه المستشارة الألمانية على ضرورة استقرار منطقة شرق المتوسط.

وأضاف: "الحفاظ على وقف إطلاق النار في ليبيا والسعي إلى تسوية سياسية للأزمة هناك أولوية لنا"



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وفيما يتعلق بالأزمة في مالي، ذكر الرئيس الفرنسي: "نندد بشدة بالتمرد العسكري في هذا البلد".

ومضى في تعقيبه: "لا نريد أي شيء يصرف الانتباه عن المعركة ضد الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي".

بدورها، أوضحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن برلين وباريس تريدان التأكد من أن ليبيا قادرة على تشكيل معالم مستقبلها.

وبحسب الرئاسة الفرنسية فإن دعوة زعيم أجنبي إلى المقر الصيفي (فور بريجانسون) أمر نادر الحصول ما يشير إلى مكانة ميركل لدى باريس.