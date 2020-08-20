قرقاش: قرار الإمارات بإبرام معاهدة السلام مع إسرائيل حظي بنظرة إيجابية تجاه الحلول المبتكرة والجريئة تجاه أزمات المنطقة المزيد

أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الخميس، أن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية حظيت بنظرة إيجابية تجاه الحلول المبتكرة والجريئة لأزمات المنقطة.

وفي تغريدة له عبر تويتر، اعتبر قرقاش أن لقائه بمجلس الأطلسي بواشنطن عبر فيديوكونفراس يمثل فرصة لشرح سياسة الإمارات الإقليمية، خاصة ما يتعلق بمعاهدة السلام مع إسرائيل.

وأعاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية التأكيد على ما حظيت به معاهدة السلام من تأييد كبير من قبل المجتمع الدولي.

والمجلس الأطلسي هو مؤسسة بحثية متخصصة في الشؤون الدولية.

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كان قرقاش قد دعا الفلسطينيين إلى الاستمرار في التفاوض، مؤكداً أن معاهدة السلام حافظت على حل الدولتين.

والخميس الماضي، اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات في اتصال هاتفي على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين الإمارات وإسرائيل.

وبحسب بيان ثلاثي مشترك، فإن من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز من السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة.

ومنذ الإعلان عن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، الخميس الماضي، توالت ردود الفعل الدولية المرحبة بالخطوة، التي وصفتها بـ"الشجاعة"، وجددت الآمال في استئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بعد جمود دام 6 سنوات.