تويوتا تعلن عن برنامج اشتراك جديد لموديلاتها في الهند

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الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت تويوتا عن برنامج اشتراك جديد لسياراتها في الهند في محاولة لجذب الراغبين في التنقل بسيارات خاصة بدلاً من وسائل النقل العامة أثناء وباء الكورونا ولكن بدون تحمل تكاليف شراء سيارة جديدة.
وأعلنت تويوتا أن ستقدم برامج اشتراك 3 و5 أعوام للشركات والأفراد لجميع موديلاتها في الهند، والتي تشمل ياريس وفورتشنر وجلانزا.
وسيدفع المهتمون في الهند حوالي 21,000 روبية هندية شهرياً للاشتراك، أي حوالي 1050 ريال.
ويُذكر أن سوزوكي وهيونداي أطلقتا برامج اشتراك وتأجير مشابهة في الهند كذلك مع محاولة شركات السيارات زيادة الأرباح بمختلف الطرق أثناء الوباء.
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