سوبارو ليفورج الجيل الجديد ينطلق رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت سوبارو عن الجيل الثاني لسيارة ليفورج في اليابان، بتصميم تطوري هادئ مقارنة بالجيل الأول مع تحديث الداخلية والمحركات والمنصة بالكامل. سوبارو ليفورج الجديدة انتقلت لمنصة سوبارو العالمية الجديدة التي تم تدشينها لأول مرة في إمبريزا، مع محرك تيربو 1.8 لتر 4 سلندر جديد بقوة 177 حصان وعزم 300 نيوتن متر، وناقل CVT جديد ودفع كلي قياسي وصرفية وقود 13.7 كيلومتر لكل لتر. كما حصلت ليفورج على أحدث أنظمة سوبارو للسلامة ومساعدة السائق، والتي تضمن مراقبة مستمرة 360 درجة لمحيط السيارة والاستجابة المبكرة لجميع المخاطر المحتملة، مع استخدام خرائط 3D عالية الدقة. وستحصل ليفورج الجديدة على جنوط 17 و18 إنش مع الكشف عن باقي مواصفات وأسعار السيارة في 15 أكتوبر. Advertisements

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