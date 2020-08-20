مميزات خدمات الصيانة لدى جيلي الوعلان

الخليج ٣٦٥ نت – بعد تدشين علامتها مؤخراً في المملكة، تحرص جيلي الوعلان حالياً على تقديم أفضل خدمة لعملائها، حيث تسعى الشركة للانتشار السريع في المملكة، مما دفعها لإطلاق مركز خدمات جيلي في كلاً من الرياض وجدة والدمام، وقريبا سيتم افتتاح ورشة في عسفان بمساحة تتجاوز ٤٠٠٠ متر مربع.

وتقدم جيلي الوعلان خدمات صيانة مميزة لعملائها والتي تتضمن:

خدمات الصيانة

حيث تقوم جيلي الوعلان بتوفير كافة خدمات الصيانة التي تحتاج إليها سيارات جيلي إضافة إلى أنّها تقوم بتوفير قطع الغيار الأصليّة لجميع العملاء، ويستطيع مالكو هذه السيّارات حجز موعد لصيانة سيّاراتهم بسهولة كبيرة عن طريق الموقع الإلكتروني لشركة جيلي الوعلان.

الخدمة على الطريق

حيث توفر الشركة العديد من الخدمات التي يمكنها مساعدة مالكي سيّارات جيلي على الطريق، وتشتمل هذه الخدمات على:

استبدال بطارية سيارتك أينما كنت.

عند توقف السيارة بسبب فرغ خزان الوقود، نعمل على تزويد سيارتك بالوقود الكافي للوصول إلى أقرب محطة بنزين.

تغيير الإطارات الاحتياطية في موقعك على الطريق.

سحب السيارة في حالة حدوث عطل ميكانيكي أو كهربائي إلى أقرب مركز صيانة أو إلى مركز الخدمة المعتمدة.

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