سيارة لوسيد أير الكهربائية الأسرع شحناً في العالم بمعدل شحن دقيقة واحدة لكل 32 كيلومتر

شركة لوسيد تزود عملاءها بحلول تواكب التطورات المستقبلية عبر إبرام شراكة مع إليكتريفاي أمريكا تتيح اشتراكاً غير محدود بمحطات الشحن السريع بقدرة 350 كيلو واط في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، وشراكة مع كيو ميريت لتركيب شاحن لوسيد المنزلي ثنائي الاتجاه الذي يوفر إمكانية نقل الطاقة من السيارة إلى شبكة الكهرباء

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت لوسيد موتورز، تماشياً مع سعيها لإرساء معايير جديدة في عالم النقل المستدام عبر سياراتها الكهربائية المتطورة والفاخرة، اليوم أن سيارتها الكهربائية لوسيد أير ستكون الأسرع شحناً في العالم، حيث تستطيع قطع مسافة 20 ميل (32 كم) مقابل كل دقيقة شحن، ما يتيح لها قطع مسافة 300 ميل (483 كم) بعد شحن خلايا بطاريتها لمدة 20 دقيقة فقط.

وجاء هذا المعيار الجديد من ناحية سرعة الشحن بفضل منظومة كهربائية ذات جهد فائق يتجاوز 900 فولت وبطاريات ليثيوم-أيون مخصصة ونظام بالغ التعقيد لإدارة البطارية والحرارة وآليات لوسيد أير عالية الكفاءة لتوليد ونقل الحركة. وتلعب هذه الكفاءة دوراً مباشراً وأساسياً في سرعة شحن لوسيد أير، حيث تفصل بين المسافة المقطوعة ومعدل تدفّق الطاقة.

علاوة على ذلك، تجمع وحدة تحويل التيار الفريدة والمبتكرة والخاصة بالشركة، وندر بوكس، بين عدد من الميزات التي تكون عادة منفصلة عن بعضها في حزمة واحدة عالية الكفاءة ومدمجة ضمن هيكل السيارة. وهذا ما يمنح لوسيد أير إمكانية التوافق مع مختلف البنى التحتية لشحن السيارات الكهربائية، وخاصةً العدد المتزايد من محطات الشحن السريع بقدرة 350 كيلوواط والتي يجري بناؤها في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

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وحول هذا الموضوع، قال إريك باخ، نائب الرئيس لشؤون هندسة الأجهزة في لوسيد موتورز: “حرصنا على تصميم وهندسة جميع جوانب لوسيد أير الحديثة عالية الكفاءة بالاعتماد على تقنياتنا الخاصة، ابتداءً من آليات توليد ونقل الحركة إلى خواص الديناميكا الهوائية فيها، كما أرسينا عدداً من المعايير الجديدة خلال عملية التصميم، من بينها قدرة السيارة على قطع أطول مسافة بين السيارات الكهربائية تصل إلى 517 ميلاً وفق معايير وكالة حماية البيئة الأمريكية. وبفضل منظومة كهربائية تتمتع بجهد فائق الارتفاع يتجاوز 900 فولت ووحدة وندر بوكس الخاصة بنا، استطعنا زيادة سرعة نقل الطاقة خلال عملية الشحن وداخل السيارة وخارجها، وتقديم السيارة الكهربائية الأسرع شحناً في العالم”.

وستتمتع لوسيد أير بإمكانات رائدة من ناحية قدرات الشحن، من بينها:

القدرة على الشحن السريع باستخدام التيار المستمر وقطع 20 ميل بالدقيقة، حيث يزيد أعلى معدل شحن عن 300 كيلوواط

منظومة كهربائية بجهد فائق الارتفاع يتجاوز 900 فولت

وحدة شحن مدمجة بقدرة 19.2 كيلوواط، تستطيع دعم سرعات شحن باستخدام التيار المتناوب تصل إلى 80 ميل (129 كم) بالساعة

قدرة مدمجة لتعزيز الشحن، وإمكانية الشحن السريع باستخدام المستوى الأول والثاني من التيار المتناوب وصولاً إلى المستوى الثالث الأكثر قوةً في التيار المستمر، بالاستفادة من موصل عالمي موحّّد لنظام الشحن المشترك يمكن استخدامه في أي من محطات الشحن العامة

وتم تزويد السيارة بقدرة مدمجة ومتطورة للشحن ثنائي الاتجاه، حرصاً على مواكبة التطورات المستقبلية في نقل الطاقة من السيارة إلى الشبكة وإلى غيرها من السيارات.

الشحن في المحطات العامة

تتوافق لوسيد أير مع معايير نظام الشحن المشترك ومع أي محطة شحن سريع تستخدم التيار المستمر، كما تتمتع بالقدرة على رفع الجهد الكهربائي تلقائياً عند الحاجة للشحن بأقصى سرعة ممكنة وفي أي مكان. ومن خلال التعاون مع إليكتريفاي أمريكا، سيتمكّن أصحاب لوسيد أير ممن استلموا سياراتهم في الولايات المتحدة من شحنها مجاناً* وبسرعة أعلى من أي سيارة أخرى متوفرة اليوم. وتعمل إليكتريفاي أمريكا حالياً على بناء أكبر شبكة من محطات الشحن فائقة السرعة والتي تتراوح قدرتها بين 150-350 كيلوواط، عبر شبكتها المتنامية التي تضم أكثر من 2000 وحدة شحن في الولايات المتحدة الأمريكية. كما سيتمكّن أصحاب سيارة لوسيد من تحديد مواقع محطات الشحن التابعة لإليكتريفاي أمريكا ومعرفة مدى توافرها في الوقت الحقيقي بكل سهولة، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إليها وفق مسارات محددة مسبقاً.

*شحن مجاني بمقدار 100%، وقد يتم بعدها فرض رسوم على الوقوف. تتطلب التسجيل في خطة الشحن.

الشحن في المنزل باستخدام الخاصية ثنائية الاتجاه للتوصيل بين السيارة والشبكة

تُعتبر إمكانية الشحن في المنزل إحدى الفوائد الرئيسية لامتلاك سيارة كهربائية. وبالإضافة إلى كابل الشحن المحمول الأساسي من لوسِد، الذي يأتي مع كل سيارات الشركة، طورت لوسيد كذلك محطة الشحن المتصلة بالمنزل الخاصة بها، وهي إحدى أولى محطات الشحن ثنائية الاتجاه باستخدام التيار المتناوب على الإطلاق. وبفضل خاصية الشحن ثنائي الاتجاه، يمكن لأصحاب لوسيد أيرالاستفادة من وسيلة شحن فعالة من حيث التكلفة، واستخدامها كمخزن مؤقت لإمداد منازلهم بالطاقة، من بينها المنازل التي تقع خارج نطاق الشبكة الكهربائية. وطورت لوسيد شراكة متكاملة مع كيو ميريت، لتسهيل عملية تركيب محطة الشحن المتصلة بالمنزل من لوسِد؛ إذ يمكن لأصحاب السيارة استكمال استبيان رقمي بسيط لتتمكن كيو ميريت من استخدام النتائج وإدارة كامل عملية التركيب بالاستفادة من فنييها الكهربائيين الموجودين في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.