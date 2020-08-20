نصائح هامة للحفاظ على سيارتك بحالة جيدة

الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر العناية بالسيارة من أهم الأمور التي تحافظ على أجزاءها من التلف خاصة في حال ركنها لفترة طويلة، واليوم نستعرض بعض النصائح للحفاظ على سيارتك بحالة جيدة في حال عدم قيادتها لفترة طويلة.

– يجب تشغيل المحرك لمدة 15 دقيقة كل أسبوع للحفاظ على البطارية.

– قيادة السيارة أسبوعياً في المنطقة المحيطة لمكان ركنها مع الضغط على الفرامل بشكل متكرر، حتى لا يتكون الصدأ على أجزاء الفرامل.

– تنظيف ماسحات الزجاج بصورة مستمرة لمنع الغبار والأوساخ من التراكم عليها حتى لا يصبها التلف.

– الحفاظ دائماً على امتلاء نصف خزان الوقود كي لا تتعرض مضخة الوقود للتلف.

Advertisements

– يجب فحص ضغط الإطارات وتدويرها حتى 90 درجة على أقل تقدير، حيث أنها معرضة لحدوث تسطح جزئي على سطحها في حال عدم تحريك السيارة أو قيادتها لفترة طويلة من الزمن.

– فحص عمق مداس الإطارات للتأكد من سلامتها، بالإضافة إلى الكشف عن أي ظهور تشقق بها.

– تنظيف السيارة من الخارج والداخل، ويفضل القيام بغسلها يدوياً بمنظف مخصص لطلاء السيارات.

– تجنب استخدام سائل الجلي لأنه يزيل طبقة الشمع التي تحمي الطلاء.

– تجنب استخدام المناديل المعطرة أو تلك التي تحتوي على مبيض، فقد ثبت أنها تضرّ بالشاشات والجلد.