المرور يكشف آلية تصحيح أوضاع السيارات التي تحمل لوحات خليجية

الخليج ٣٦٥ نت – كشف العقيد منصور الشكرة المتحدث الرسمي للمرور بالمنطقة الشرقية عن تفاصيل حملة تصحيح أوضاع السيارات التي تحمل لوحات خليجية، مبيّناً أن الحملة بدأت الفعل منذ يناير الماضي.

وأوضح العقيد منصور الشكرة أنه تم توجيه أصحاب هذه السيارات إلى إدارات المرور الرئيسية في كافة المناطق، ليتم توفيق أوضاع سياراتهم من خلال لجنة خاصة بتوفيق أوضاع السيارات التي تحمل لوحات خليجية وينطبق عليها نظاما الجمارك والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، على أن يتم تحويل لوحاتها إلى سعودية.

وأشار إلى أن السيارات التي لا تنطبق عليها المواصفات من حيث الموديل وبطاقة كفاءة الطاقة، يتم تخيير صاحبها بين إسقاط اللوحات والتشليح أو إخراجها من المملكة.