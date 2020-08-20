“أمانة الرياض” منع أعمال الحفر في الشوارع لمدة 5 سنوات

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الخليج ٣٦٥ نت – أعلن السيد “فيصل بن عياف” أمين منطقة الرياض عن إصدار تنظيمات تضع اشتراطات جديدة لحفريات الطرق داخل مدينة الرياض؛ وذلك لتحسين جودة الطرق وتنظيم أعمال الإنشاءات والحفر في العاصمة، بدءاً من سبتمبر القادم.
وأشار بن عياف إلى أن التنظيم الجديد سيمنع أي جهة خاصة أو حكومية من الحفر في أي شارع لمدة 5 سنوات، بعد الانتهاء من أعمال السفلتة إلا في الحالات الضرورية؛ وذلك بهدف توحيد الجهود ومنع هدر المـال.
وأضاف أمين منطقة الرياض أن هذه التنظيمات الجديدة التي ستُصدر قريباً، تأتي أيضاً بهدف تعزيز العمل التكاملي بين الجهات وتمنى أن يكون لهذه التنظيمات دوراً إيجابياً في تحسين البيئة العمرانية في الرياض.
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