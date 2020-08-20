تعرف على 25 مخالفة مرورية تتراوح غراماتها بين 1000 و2000 ريال

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، 25 مخالفة مرورية تتراوح قيمة غرامتها المالية بين 1000 و2000 ريال، وفقاً لجدول المخالفات رقم (5). وتشمل هذه المخالفات، ما يلي: دخول الشاحنات والمعدات الثقيلة وما في حكمها في المدن أو الخروج منها في الأوقات غير المسموح بها. قيادة السيارة برخصة قيادة لا تتناسب مع حجم السيارة ونوع استخدامها. الوقوف على خطوط السكة الحديدية. نقل عدد من الركاب يزيد عن العدد المحدد في رخصة السير. رفض إبراز الوثائق الخاصة بالسائق أو السيارة للمُصرَّح لهم بالاطلاع عليها. قيادة السيارة بلوحات غير واضحة أو بها تلف. سير السيارة بلا لوحة أمامية. عدم إنهاء إجراءات تعديل مجال استعمال السيارة. عدم إخراج السيارة المعدة للتصدير خلال المدة المحددة. عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة الآلية. قيادة السيارة قبل الحصول على رخصة قيادة أو في حال سحب الرخصة. ترك أجسام على الطرق العامة تعرض السلامة العامة للخطر. عدم إعطاء أفضلية المرور لسيارات المواكب الرسمية أو الطوارئ. القيادة على أكتاف الطريق أو على الأرصفة أو المسارات التي تُمنَع القيادة فيها. النزول أو الركوب أثناء سير السيارات. عبور المشاة للطرق السريعة. التجاوز في المناطق التي يُمنَع فيها التجاوز، مثل المنعطفات والمرتفعات. عدم وجود إنارة جانبية أو عواكس أو سواتر للشاحنات والمقطورات. عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلًا أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة. عدم تثبيت اللوحة في مكانها المخصص. التجمهر بالسيارات. زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لسيارات النقل الثقيل على الحد المسموح به. إجراء أي تعديل أو إضافة على جسم السيارة أو هيكلها، يغير معالمها أو تجهيزاتها الأساسية دون اتخاذ الإجراءات النظامية. قيادة السيارة دون توافر التجهيزات اللازمة، مثل المكابح والأنوار وما في حكمهما. استخدام لوحات غير صادرة عن الإدارة المختصة.

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