بعد طرحها رسميًا في مصر.. تعرف على مواصفات جيتور X70 الجديدة

كتب: باسل الحلواني

دشنت شركة نور الدين الشريف، علامة JETOUR، رسميًّا في مصر، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الشركة أمس، وكشفت خلاله النقاب عن باكورة طرازات العلامة الصينية في السوق المصرية السيارة X70، والتي من المنتظر أن يتبعها طرح عدد من الموديلات الأخرى خلال الفترة المقبلة.

بدأ المؤتمر الصحفى بكلمة ألقاها المهندس نور الدين الشريف، رئيس مجلس إدارة الشركة، أكد خلالها أن المفاوضات الخاصة بالحصول على توكيل JETOUR ، مع الجانب الصينى، استغرقت أكثر من عامين بهدف الوصول إلى المعادلة المثالية لتقديم سيارات JETOUR فى مصر ، بالمواصفات الكاملة الخاصة بالرفاهية والفخامة والأمان، بسعر منافس يقترب من سعرها فى دول الخليج.

قال إن السيارة JETOUR X70 الفيس ليفت موديل 2021، التي يتم تقديمها في مصر حاليًا، لم تقدم حتى الآن سوى في السوق الصينية فقط، وسوف يتم طرحها في

دول الخليج خلال الفترة المقبلة.

صرح "الشريف"، بأن الشركة قامت ببناء شبكة توزيع، و شبكة خدمات ما بعد البيع، تنتشر فى كل أنحاء الجمهورية لخدمة عملاء جيتور، مؤكدًا أن السوق المحلية سوف تشهد طرح 4 موديلات أخرى من "جيتور "؛ ليكون هناك تنوع أمام العميل.

وتمتلك شركة "نور الدين الشريف"، تاريخًا طويلًا يمتد لأكثر من 75 عامًا؛ إذ بدأت نشاطها فى توزيع السيارات عام 1943، وتنوعت أنشطتها بعد ذلك لتشمل صيانة الكثير من العلامات الكبرى.

تقدم "جيتور X70"، بمحرك رباعى الأسطوانات تيربو سعة 1.5 لتر بقوة 147 حصانًا عند 5500 لفة بالدقيقة، ويبلغ أقصى عزم للسيارة الجديدة 210 نيوتن - متر / 1750 - 4000 د.د، وتتوفر السيارة بناقل

حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

وبفضل محركها تتسارع X70 من الثبات حتى ١٠٠ كم خلال 10 ثوان، قبل أن تصل لسرعة قصوى 180 كم/س، تستهلك في المتوسط 8.2 لتر من الوقود لكل ١٠٠كم.

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تقدم السيارة بأبعاد 2.745 مم لطول قاعدة العجلات، وطول يبلغ 4.720 مم، وعرض 1.900 مم، وارتفاع 1.710 مم، فيما ترتفع عن سطح الأرض بمقدار 210 مم.

تتسع مقصورة جيتور X70 الجديدة لـ7 ركاب وتقف على إطارات رياضية قياس 18 بوصة؛ وتبلغ فترة الضمان 6 سنوات أو 150 ألف كم أيهما أقرب.

وتمتلك مجموعة من وسائل الأمان أبرزها وسائد هوائية أمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام المساعدة للانطلاق على المنحدرات، وEBD لتوزيع جهد الفرامل إلكترونيًا.

كما يتوافر بالسيارة عدد من وسائل الترفيه والراحة منها تكييف ثنائي، وزر لإدارة المحرك ومرايا ضم كهربائية، والتحكم في مقعد السائق في 6 اتجاهات، مقاعد وعجلة قيادة جلدية.

أما النظام الصوتي والتحكم فيتوفر بها شاشة تحكم لمسية قياس 10 بوصات قابلة للربط مع الهواتف الذكية، ومخرج USB وبلوتوث و6 سماعات وراديو وثلاث مخارج V12.