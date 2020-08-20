8 أسباب تجعل شراء سيارة رياضية قرارا خاطئا.. هل تعرفها؟

قد تكون السيارات الرياضية، من أكثر عوامل الجذب لعشاق السيارات حول العالم، لما تتمتع به من فخامة، وما تمنحه لمالكيها من أداء رياضي وقدرات تسارع فائقة.

لكن هناك العديد من الجوانب السلبية التي يجهلها عشاق هذه السيارات، والتي تكشف عن أن قرار شراء سيارة رياضية قد يكون فكرة سيئة، بناء على 8 عوامل قد تدفع المقبل على شراء سيارة من هذا النوع لإعادة التفكير في امتلاك واحدة.

وقدم موقع "هوت كارز" 8 عوامل، تبدد فكرة الحياة المرفهة التي يتخيلها البعض أنها تأتي مع امتلاك سيارة رياضية، وبدأها بأزمة الوقود.

إذ كشف الموقع أن سيارات رياضية خارقة مثل بوجاتي شيرون على سبيل المثال، قادرة على استهلاك كافة خزان الوقود بها في 9 دقائق فقط إذا ما حاول سائقها الانطلاق بها على سرعتها القصوى، وأكد الموقع على أنه نادرا ما ينطلق بها مالكها على سرعتها القصوى بعد معرفته هذه المعلومة.

العامل الثاني وفقا للموقع، هو خطر اندلاع حرائق المحرك، نظرا لان السيارات الرياضية تعمل بأقوى المحركات على وجه الأرض، وتسارع هذه السيارات ينتج عنه ارتفاع درجة حرارة المحرك بشكل كبير، ينتج عنه في بعض الحالات حرائق هائلة قد تدمر السيارة بالكامل، بشكل لا ينفع به صيانته من جديد.

والعامل الثالث بقائمة الموقع، قد يكون طريفا في ظاهره ولكنه يسبب أزمة حقيقية لسائقي السيارات الرياضية، وهو عامل المطبات الصناعية في الشوارع، فنجد أن غالبية السيارات الرياضية منخفضة المستوى من منطقة المنتصف، وذلك يتسبب في احتكاك أسفلها بشكل قوي عند محاولة السائق اجتياز عقبة من مطبات الطرق الصناعية.

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العامل الرابع بالقائمة، هو ضيق المساحة داخل السيارات الرياضية، والتي تلزم أن يكن مالكها ذو مواصفات جثمانية خاصية، منها النحافة الشديدة، بالإضافة لاحتمالية تعرض السائق لشد عضلي خلال القيادة لضيق المساحة داخل كابينة القيادة.

العامل الخامس، ضعف الرؤية لدى السائق أثناء القيادة، بسبب انخفاض السيارة بشكل كبير، ما يؤدي لعدم قدرة السائق لرؤية الطريق أمامه بشكل جيد خاصة وإن كانت هناك سيارات تقف أمامه.

العامل السادس، هو جذب الإنتباه، وهو ما قد يتسبب بتجمهر العامة الغير معتادين على رؤية سيارة رياضية حول السيارة أينما ذهبت، وقد يسبب ذلك العديد من حالات التعطيل للسائق.

العامل السابع هو قوة العزم، لأن قيادة السيارات الرياضية تتطلب حساسية وخبرة كبيرة، وفي العديد من الحالات نجد سائق السيارة إذا ما كان عديم الخبرة بمدى حساسية التعامل معها، قد يضغط على الوقود ويجد نفسه منطلقا بقوة لا يتوقعها وينتهي به الأمر بحالة اصطدام مفاجأة بحائط أمامه أو عمود انارة.

والعامل الثامن والأبرز بين هذه القائمة، هو تكلفة الصيانة الدورية للسيارات الرياضية، والتي تصل في قيمتها لسعر سيارات أخرى في بعض الاحيان، فنجد أن عملية تغيير الزيت فقط لسيارة بوجاتي "فيرون"، تصل لـ 20 ألف دولار، في حين أنه إذا اضطر مالك الطراز لتغيير اطاراته سيتكلفه ذلك 100 ألف دولار.



