الخليج 365الخميس 2020/8/20 01:37 م بتوقيت أبوظبي
كشفت شركة إنكاس عن نسختها المصفحة من مرسيدس AMG G 63، والتي تزيد على النسخة الأساسية بنحو 1.31 متر في الطول، كما تفي بمتطلبات عالية من السلامة بفضل جسمها المصفح.
وأوضحت شركة التعديل الكندية أن سيارتها الجديدة والبالغ طولها 6.19 متر تتمتع برحابة زائدة في المساحة المخصصة للأقدام، كما أن الزيادة في الطول ساعدت على التجهيز بنظام ترفيه فائق يرتكز على شاشة أبل TV بدقة 4K Ultra HD، والتي يمكن التحكم فيها عبر الأوامر الصوتية لنظام سيري.
وأشارت شركة التعديل إلى أن السيارة تفي بمواصفات الحماية BR7، ومن ثم فهي محمية من المقذوفات، التي يبلغ قطرها 7.62ملم، بالإضافة إلى قنبلتين يدويتين من طراز BM51. كما تأتي النوافذ مصنوعة من الزجاج المضاد للرصاص متعدد الطبقات.
ويمكن للسيارة مراقبة المناطق المحيطة بها معتمدة على كاميرات بالأشعة تحت الحمراء والكاميرات الحرارية، كما أن النقاط الضعيفة بالسيارة محمية بشكل خاص مثل مفصلات الأبواب، وكذلك البطارية ووحدات التحكم الإلكترونية. وتتضمن قائمة الخيارات ضوء الطوارئ وصافرات الإنذار ونظام مكابح مطور.
كانت هذه تفاصيل خبر ببصمة إنكاس.. أول نسخة من مرسيدس ضد القنابل والقذائف والرصاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.