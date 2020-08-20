أجمل 10 سيارات طرحتها ألفا روميو في تاريخها.. ألبوم صور

تحتفل شركة ألفا روميو بذكرى تأسيسها الـ110 خلال عام 2020، وبهذه المناسبة، احتفى عالم السيارات بالماركة الإيطالية العريقة، عبر تدشين متحف خاص لها، والكشف عن مراحل تطورها خلال تاريخ الصناعة.

وقدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات من جانبه تقريرا مميزا، تناول خلاله أجمل 10 تصميمات لسيارات طرحتها ألفا روميو على مدار تاريخها الحافل.

بدأ الموقع القائمة بطراز ألفا روميو الكلاسيكي 8C، الذي قدمته الشركة الإيطالية للأسواق في فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية مباشرة، وكان يعمل هذا الطراز بمحرك تتراوح سعته ما بين 2.9 لتر و2.3 لتر.

بعده جاء طراز ألفا روميو 1900، وكان هذا الطراز يمثل أبرز ما قدمته ألفا روميو في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة، وكان ينتمي لفئات سيدان، وشكل سياسة تصنيعية جديدة لألفا روميو تخلت خلالها عن طرح موديلات فارهة، والتركيز على تصنيع موديلات تجارية.

من بعده جاء بالقائمة طراز ألفا روميو 1750 GT، وكان هذا في أوائل السيارات التي طرحتها ألفا روميو بقدرات رياضية، وكان ظهوره الأول عام 1963، واستمر طرحه حتى عام 1977، وبيعت منه 100 ألف نسخة.

ثم جاء من بعده طراز ألفا روميو "سبايدر"، نسخة عام 1966، الذي تصدر قوائم الأعلى مبيعا لدى ألفا روميو لفترة طويلة، واستمر تصنيعه لـ 28 عام.

ومن أبرز السيارات ضمن القائمة، طراز ألفا روميو 33 Stradale الرياضي النادر، الذي طرحت منه ألفا روميو 18 نسخة فقط، وهو من أكثر الموديلات الحاملة للطابع الجمالي من الشركة الإيطالية.

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ثم جاء طراز ألفا روميو Montreal الذي قدمته الشركة للبيع في حقبة السبعينيات، وكان يتوفر بمحرك V8 بسعة 2.6 لتر.

ومن أفضل الموديلات التي قدمتها ألفا روميو للأسواق، طراز 164 المميز، الذي اقتحمت به الفا روميو حقبة الثمانينيات، وكانت تنافس به سيارات اخرى مميزة أبرزها موديل بي إم دبليو الفئة الخامسة في ذلك الوقت.

من بعده جاء ضمن القائمة طراز ألفا روميو 156، الذي طرح في عام 1997، وكان ينتمي لفئات سيدان العائلية، بتصميم داخلي مميز وتصميم خارجي أنيق.

كما ذكر موقع "هوت كارز" في قائمته، طراز ألفا روميو 8C Competizione الذي طرح بمحرك قوي فئة V8، وصنعت منه 156 نسخة فقط، وكان ظهوره الأول في عام 2007.





وفي ختام القائمة، جاء طراز ألفا روميو Giulia Quadrifoglio، الذي طرح بمحرك توربيني مزدوج فئة V6 وينتج قوة 509 حصان، وكان من ضمن الموديلات التي طرحت منها ألفا روميو نسخة خاصة بذكرى تأسيسها الـ 110.



