لوسد تدعي ابتكار أسرع سيارة كهربائية في الشحن حتى الآن

قدمت Lucid Motors بعض الادعاءات الجريئة حول سيارتها الكهربائية القادمة، Lucid Air، قبل الكشف عن السيارة الشهر المقبل والإعلان الصحفي الأربعاء لم يكن مختلفًا.

ذكرت الشركة أن Air، التي يقال إن أقصى مدى لها يبلغ 517 ميلاً، ما يقرب من 30% من بطل التحمل الحالي، طراز Tesla Model S Long Range Plus، ويمكن أن تصل إلى 60 ميلاً في الساعة في أقل من 2.5 ثانية، ستكون قادرة على إعادة الشحن بسرعة

بمعدل يصل إلى 20 ميلاً في الدقيقة باستخدام شاحن سريع من المستوى 3 DC بفضل بنيته الفريدة 900 فولت.

هذا يترجم إلى 900 ميل من المدى لكل ساعة يتم توصيلها بها أو 520 ميل في حوالي 26 دقيقة.

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سيوفر شاحن التيار المتردد سرعات شحن من المستوى 1 و 2 تصل إلى 80 ميلاً في الساعة؛ لحسن الحظ، تتعاون Lucid

مع شركة Electrify America التابعة لشركة فولكس فاجن لتقديم ثلاث سنوات من الشحن المجاني لكل إصدار، في أي من محطات Electrify America التي يزيد عددها عن 2000 محطة في الولايات المتحدة.

أعلنت Lucid أيضًا أنها تطور محطة شحن منزلية جديدة تسمى محطة Lucid Connected Home Charging، في حين أن جميع صناديق الشحن المنزلية اليوم تقريبًا بها تيار يتدفق فقط من الشبكة إلى السيارة، فإن LCHCS ثنائي الاتجاه، مما يعني أنك ستتمكن من استخدام الهواء كبطارية متنقلة في حالة انقطاع التيار الكهربائي وتشغيله الأجهزة المنزلية من الطاقة المخزنة داخل خلايا طاقة السيارة.