كتب: باسل الحلواني
أعلنت مجموعة عز العرب، وكيل علامة فولفو في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لطرازات العلامة السويدية في مصر، الخاصة بشهر أغسطس.
وتتضمن القائمة الأسعار الرسمية لطرازات فولفو المتاحة في السوق المحلية وهي xc40، وxc60، وxc90، موديل 2020.
وتتوافر xc40 في السوق المصرية بـ 3 فئات من التجهيزات،كذلك تتوافر xc60 بـ 3 فئات من التجهيزات أيضاً، أما xc90 فتتوافر بفئتين من التجهيزات.
وتنشر "سيارات الوفد"، جميع أسعار فولفو المتاحة في السوق المصرية بحسب القائمة الصادرة عن وكيل العلامة السويدية.
كانت هذه تفاصيل خبر تبدأ من 695 ألف جنيه.. "عزالعرب" تكشف عن أحدث قائمة سعرية لـ"فولفو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.