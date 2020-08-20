تبدأ من 695 ألف جنيه.. "عزالعرب" تكشف عن أحدث قائمة سعرية لـ"فولفو"

كتب: باسل الحلواني

أعلنت مجموعة عز العرب، وكيل علامة فولفو في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لطرازات العلامة السويدية في مصر، الخاصة بشهر أغسطس.

وتتضمن القائمة الأسعار الرسمية لطرازات فولفو المتاحة في السوق المحلية وهي xc40، وxc60، وxc90، موديل 2020.

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وتتوافر xc40 في السوق المصرية بـ 3 فئات من التجهيزات،

كذلك تتوافر xc60 بـ 3 فئات من التجهيزات أيضاً، أما xc90 فتتوافر بفئتين من التجهيزات.

وتنشر "سيارات الوفد"، جميع أسعار فولفو المتاحة في السوق المصرية بحسب القائمة الصادرة عن وكيل العلامة السويدية.