القائمة الكاملة لأسعار "جيب" خلال شهر أغسطس

كتب: باسل الحلواني

كشفت مجموعة عز العرب، الموزع المعتمد لعلامة جيب، عن أحدث قائمة سعرية خاصة بسيارات العلامة الأمريكية المتاحة في السوق المصرية، خلال أغسطس.

واحتوت القائمة السعرية الخاصة بـ"جيب"، والصادرة عن مجموعة عز العرب، على

أسعار طرازين هما جيب جراند شيروكي، وجيب رينيجيد.

وتتوافر جيب جراند شيروكي موديل 2020 ، في السوق المحلية، بفئة واحدة من التجهيزات، بينما تتوافر جيب رينيجيد بأربعة

فئات من التجهيزات، "الأولى والثانية موديل 2019"، و"الثالثة والرابعة موديل 2020".

وتنشر "سيارات الوفد"، في السطور التالية أسعار "جراند شيروكي"، و"رينيجيد" بحسب القائمة المعلنة من "عز العرب".

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جيب جراند شيروكي

الفئة السعر فئة واحدة مليون و100 ألف جنيه

جيب رينيجيد