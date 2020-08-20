كتب: باسل الحلواني
كشفت مجموعة عز العرب، الموزع المعتمد لعلامة جيب، عن أحدث قائمة سعرية خاصة بسيارات العلامة الأمريكية المتاحة في السوق المصرية، خلال أغسطس.
واحتوت القائمة السعرية الخاصة بـ"جيب"، والصادرة عن مجموعة عز العرب، علىأسعار طرازين هما جيب جراند شيروكي، وجيب رينيجيد.
وتتوافر جيب جراند شيروكي موديل 2020 ، في السوق المحلية، بفئة واحدة من التجهيزات، بينما تتوافر جيب رينيجيد بأربعةفئات من التجهيزات، "الأولى والثانية موديل 2019"، و"الثالثة والرابعة موديل 2020".
وتنشر "سيارات الوفد"، في السطور التالية أسعار "جراند شيروكي"، و"رينيجيد" بحسب القائمة المعلنة من "عز العرب".
جيب جراند شيروكي
|الفئة
|السعر
|فئة واحدة
|مليون و100 ألف جنيه
جيب رينيجيد
|الفئة
|السعر
|الأولى 2019
|415 ألف جنيه
|الثانية 2019
|455 ألف جنيه
|الثالثة 2020
|485 ألف جنيه
|الرابعة 2020
|530 ألف جنيه
كانت هذه تفاصيل خبر القائمة الكاملة لأسعار "جيب" خلال شهر أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.