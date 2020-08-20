ننشر أحدث قائمة سعرية لطرازات ألفاروميو في "أغسطس"

كتب: باسل الحلواني
أعلنت مجموعة عز العرب، وكيل علامة ألفاروميو، عن أحدث قائمة سعرية لطرازات العلامة الإيطاليةالمتوافرة في السوق المحلية، خلالشهر أغسطس الجاري.
واحتوت القائمة السعرية الصادرة عن "عز العرب"، على أسعار 7 موديلات منسيارات ألفاروميو موديل 2020، تبدأ أسعارها من 389 ألف جنيه.
وتنشر "سيارات الوفد"، في السطور التالية القائمة السعرية الكاملة لطرازات ألفاروميو المتوافرة في مصر، والخاصة بشهر أغسطس الجاري.
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