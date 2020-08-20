ننشر أحدث قائمة سعرية لطرازات ألفاروميو في "أغسطس"

كتب: باسل الحلواني أعلنت مجموعة عز العرب، وكيل علامة ألفاروميو، عن أحدث قائمة سعرية لطرازات العلامة الإيطاليةالمتوافرة في السوق المحلية، خلال شهر أغسطس الجاري. شهر أغسطس الجاري. واحتوت القائمة السعرية الصادرة عن "عز العرب"، على أسعار 7 موديلات من سيارات ألفاروميو موديل 2020، تبدأ أسعارها من 389 ألف جنيه. سيارات ألفاروميو موديل 2020، تبدأ أسعارها من 389 ألف جنيه. Advertisements وتنشر "سيارات الوفد"، في السطور التالية القائمة السعرية الكاملة لطرازات ألفاروميو المتوافرة في مصر، والخاصة بشهر أغسطس الجاري.

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