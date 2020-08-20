بورش تايكان 2021 تحصل على تحديثات جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بورش عن تايكان منذ أقل من عام، وتم طرحها للبيع في أواخر العام الماضي، لذا قد تتسائل عما يُمكن أن تغيره بورش في موديل 2021، حيث إلا أنها قدمت الكثير من التحديثات من حيث الأداء والتقنيات والمظهر.

في البداية، ستتمكن تايكان توربو اس من التسارع من 0 إلى 200 كم/س في 9.6 ثانية فقط، وهو تحسن بمقدار 0.2 ثانية عن موديل العام الماضي، كما يُمكنها قطع مسافة الربع ميل (400 متر) في 10.7 ثانية أي أقل بعُشر ثانية من موديل 2020.

يجدر بالذكر أن أبرز التغييرات التي حصلت عليها تايكان 2021 هي الراديو الرقمي القياسي، وحزمة تعديل كربونية رياضية اختيارية، وسبعة خيارات ألوان جديدة أبرزها الرمادي الثلجي المعدني.

في حين ستتوفر تايكان 2021 اختيارياً بشاشة عرض ملونة يُمكن تهيئتها لإظهار شاشة ملاحة أو شحن البطارية، وهي مقسمة إلى ثلاثة أقسام، كما تتمتع السيدان الكهربائية أيضاً بميزة Smartlift قياسياً والتي تقوم بتعديل ارتفاع السيارة أثناء القيادة على الطريق لتحقيق التوازن بين الكفاءة والراحة.

بالإضافة إلى ذلك، حصل موديل 2021 على شاحن بقدرة 22 كيلووات/س، والذي يُقلل من الوقت الذي يستغرقه شحن البطارية إلى النصف مقارنة بالشاحن القياسي للموديل السابق بقدرة 11 كيلووات/س، في حين تتوفر بورشه تايكان الجديدة على مزايا اختيارية عديدة، مثل Power Steering Plus.

في الختام، ستبدأ بورش في تلقي طلبات الشراء على تايكان 2021 اعتباراً من منتصف سبتمبر القادم.

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