بالصور.. شاهد مواصفات وأسعار شاحنة رام TRX 1500نسخة 2021

أعلنت شركة رام المصنعة للشاحنات عن كافة التفاصيل الخاصة بقدرات نسخة 2021 الأحدث من "رام TRX 1500"، المطروحة لمنافسة شاحنة بارزة بالأسواق منها فورد F-150 رابتور.

وقدم موقع "كار أند درايفر" عرضا تفصيليا لكافة مواصفات الشاحنة الجديدة، وكشف عن قدرات محركاها، والتقنيات المضافة لها، والفئات التي تتوفر منها للبيع بالأسواق.

الجديد بنسخة 2021

بدأ الموقع بالحديث عن أبرز التحديثات التي طرأت على شاحنة رام الجديدة، وأفاد بأن الشاحنة حصلت على تصميم خارجي جديد كليا، مع محركها الخارق من فئة "هيلكات"، الذي عززت قوته لتصل لما يزيد عن 700 حصان.





الأسعار

ذكر بعد ذلك موقع "كار أند درايفر"، التكلفة التي تتوفر بها نسخة 2021 من شاحنة "رام TRX 1500"، وقال إن الشاحنة تطرح منها للأسواق بفئتين، الافتتاحية منها BASE تتوفر بسعر 71,690 ألف دولار، والفئة الأعلى هي فئة Launch Edition التي تتوفر بسعر 90,265 ألف دولار.

المحرك

كما تحدث الموقع عن قدرات المحرك الذي تتوفر به شاحنة "رام TRX 1500" لعام 2021، وأفاد بأن الشاحنة تعمل بمحرك "هيلكات" V8 بسعة 6.2 لتر، ينتج قوة تصل لـ 702 حصانا، مع عزم دوران 650 لفة/قدم، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.5 ثانية، ومن صفر حتى سرعة 108 ميلا في الساعة خلال 12.9 ثانية.





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عزم السحب

ويصل عزم سحب شاحنة "رام TRX 1500" لوزن 8100 ألف رطل، أكثر بنحو 100 رطل من عزم السحب الذي تتمتع به منافستها شاحنة فورد رابتور.

استهلاك الوقود

وفيما يخص معدل استهلاك شاحنة رام الجديدة للوقود، أفاد موقع "كار أند درايفر"، بان الشاحنة تستهلك من الوقود معدل يقترب من ما تستهلكه نسخة عام 2020 الحالية، وهو ما يصل لجالون واحد لكل 12 تقطعهم الشاحنة داخل المدن، وجالونا واحدا لكل 18 ميلا تقطعهم على الطريق السريع، وجالونا واحدا لكل 15 ميلا تقطعهم ما بين الطريقين مجتمعين.





التقنيات

تحدث الموقع بعد ذلك عن القدرات التقنية المضافة لشاحنة TRX 1500 2021، وأفاد بأنها من الداخل تتمتع بشاشة معلومات بقياس 12.0 بوصة، يدعمها أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو"، مع تمتعها براديو SiriusXM متصل بالقمر الصناعي، ونظام صوتي من ماركة Harman Kardon مكون من 19 سماعة مكبرة بقوة 900 وات.





الأمن والسلامة

اختتم موقع كار أند درايفر" عرضه لقدرات شاحنة رام TRX 1500 2021 بذكر أنظمة الأمن والحماية المتطورة المضافة لها، وتشمل كل من نظام الحفاظ على المسار ونظام التنبيه في حالة الخروج عن المسار.

كما تتمتع الشاحنة بأنظمة رصد المنطقة العمياء التي يصعب على السائق رصدها من خلفية السيارة، ونظام الحفاظ على مسافة آمنة بين الشاحنة والمركبات الأخرى من حولها أثناء القيادة.