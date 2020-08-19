موجز الخليج 365 للسيارات.. أيقونة هيونداي وموديلات من التسعينيات يمكن شرائها

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أزاحت شركة هيونداي الستار عن سيارتها الكهربائية Ioniq 6 والتي تتمتع بتصميم غاية في الانسيابية، فضلا عن تحقيقها لرقم قياسي خاص.



كشفت شركة GMC الأمريكية اليوم الأربعاء عن تفاصيل ومواصفات نسخة 2021 الأحدث من شاحنة "كانيون" المميزة، بتصميم جديد وقدرات فائقة للمحرك، فيما وصفها الخبراء بوحش الطرق.

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كشفت شركة فورد اليوم الأربعاء، تفاصيل النسخة الجديدة من طراز Expedition لعام 2021 ، لتحسم جدل الخبراء حول مميزات الطراز الذي يتمتع بتقينات جديدة.

لعشاق حقبة الستعينيات وما طرح خلالها من موديلات مميزة للسيارات، قدم موقع "كار أند درايفر" قائمة أفضل 9 طرازات طرحت خلال هذه الحقبة ومتواجدة بالأسواق يمكن شراؤها والاعتماد عليها.

طرحت شركة بي إم دبليو مجموعة من الموديلات في السنوات الأخيرة، تعثرت في الأسواق لكثرة أعطالها، ما دفع خبراء السيارات للتحذير منها.



بعد تأجيل فعالياته التي كان مقررا لها مايو الماضي، بفعل تفشي كورونا عالميا، تستعد سباقات سيارات إنديانابوليس 500، للانطلاق رسميا أغسطس الجاري.