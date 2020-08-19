رحلة مصورة في تاريخ أشهر السيارات الكونسبت.. مركبات خيالية

تحرص دائما شركات صناعة السيارات على التعبير عن رؤيتها للمستقبل، عبر تصميمات ونماذج أولية تطرحها في موديلات، تشوق بها عملاءها بما يحمله المستقبل لهم من سيارات أكثر فخامة وتطورا.

وقدم موقع "أوتو كار" في قائمة، ما يزيد عن 60 سيارة "كونسبت"، كانت نموذجا أوليا، قدمتها ماركات السيارات المختلفة عبر تاريخها، قدر للبعض منها أن يتم طرح نسخ تصنيعية منه، والبعض الآخر، ظلت ذكراه في التاريخ كسيارة طرحت للعرض فقط.

بدأ الموقع بمجموعة من الموديلات الكونسبت التي ظهرت في القرن الماضي، كان من ضمنها طراز فولفو Venus Bilo، موديل عام 1933.

ثم عرض طراز كرايسلر "ثندر بولت" الذي طرح كنموذج أولي عام 1940، وصنعت منه 6 نسخ فقط، وقدم للعرض بالعديد من المعارض عبر الولايات المتحدة.

ومن فيات، جاء ضمن القائمة طراز "توربينا"، الذي قدمته الشركة الإيطالية كنموذج أولي عام 1954، وقدمته فيات في هذا العام بتكنولوجيا غير مسبوقة في عصره.

وفي عام 1954، قدمت شركة فورد تصورها عن سيارات المستقبل، عبر طراز FX Atmos، الذي طرحته كطراز كونسبت للمستقبل، عام 1954.

ومن الموديلات المستقبلية التي طرحت في حقبة الستينيات، وكانت عبارة عن نماذج "كونسبت" مميزة، كل من طراز "لا توسكا" الوردي من فورد عام 1955، وطراز دودج "دارت" الذي طرح في عام 1956، وطراز Golden Rocket من ماركة سيارات Oldsmobile.

وفي حقبة الستينيات، شهد صناعة السيارات طرح مجموعة مميزة من السيارات الكونسبت التي قدمت صورة براقة للمستقبل، كان من ضمنها موديل "بليموث XNR" الذي طرح عام 1960.

وطراز ذو تصميم فضائي قدمته فورد عام 1961، كان باسم "جيرون"، مزود بمقعدين فقط، ويسير على ثلاث عجلات، وكانت تفتح كابينته بالطريقة التي تفتح بها كابينة الطائرات.

وفي عام 1964، قدمت شركة جنرال موتورز طراز "كونسبت" مستقبلي بتصميم فريد، باسم X Stiletto، كان أشبه في تصميمه بالصواريخ لحوافه الحادة من الجانبين.

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وفي ختام الحقبة، طرحت شركة بويك الأمريكية طراز "سينشري كروزر"، عام 1969، الحامل أيضا للطابع المستقبلي في تصميمه، ومن الداخل كان يحمل تلفاز متنقل.





ومع بداية السبعينيات، غلب طابع السيارات الفضائية على الموديلات الكونسبت التي طرحت للعرض في ذلك الوقت، وكان منها طراز Lancia Stratos Zero الذي طرح لعام 1970.

وفي العام نفسه، قدمت مازدا طرازا بتصميم غريب، ضمن موديلات الكونسبت التي طرحت في هذه الحقبة، كان باسم EX-005 وكان أقرب في تصميمه لعربات الجلوف المعروفة في الوقت الحالي.

وفي عام 1980 مع بداية حقبة جديد، طرحت شركة سيتروين تصميم كونسبت كان شبيه للصوبات الذراعية، عبر طراز باسم Karin.

وفي منتصف الثمانينيات، طرح طراز كونسبت مميز باسم Sbarro Challenge، ومن بعده في عام 1986، شهدت سوق السيارات طرح نموذج يحمل طابع المركبات الفضائية باسم IAD Alien.

وخلال حقبة التسعينيات، غلبت الخصوصية وصغر الحجم على تصميم السيارات الكونسبت التي طرحت في هذا الوقت، ودلل عليها موديلات فولكسفاجن "فاريو 2" الذي طرح عام 1991، وأيضا موديل Racoon concept الذي طرحته شركة رينو الفرنسية عام 1993.

ومع بداية الألفية، كانت تصميمات السيارات الكونسبت أكثر موضوعية، وتؤهلها للطرح جديا بنسخ تصنيعية، وكان من أبرزها موديل كاديلاك "سيكستين" الذي طرح عام 2003، وموديل Bertone Suagna الذي طرح عام 2007.

واختتم الموقع القائمة بأبرز طراز طرح كنموذج أولي في السنوات العشر الأخيرة، وهو طراز i-inside Future من شركة بي إم دبليو الذي طرح عام 2017.



