منافسة رولزرويس كولينان “الروسية” تظهر في صور مسربة

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت صور جديدة لسيارة أوروس كوميندانت SUV الروسية الفاخرة المنافسة لرولزرويس كولينان من مكتب براءات الاختراع الروسي. الـ SUV الضخمة تتمتع بأبعاد كلاسيكية بغطاء محرك طويل وأقواس عجلات كبيرة وشبك أمامي ضخم مميز لعلامة أوروس ومحاط بمصابيح أمامية مستطيلة وفتحتي هواء كبيرتين في المصد، وفي الوراء نرى مصابيح خلفية مربعة وجناح سقف كبير وأنبوبي عادم مربعين. بشكل عام تبدو كوميندانت محافظة بعض الشيء في تصميمها، ومشابهة لسيارة سينات سيدان من نفس الشركة، مع مشاركة الاثنين لنفس المنصة ومحرك V8 سعة 4.4 لتر الهجين بقوة 600 حصان وعزم 880 نيوتن متر، وناقل أوتوماتيكي 9 سرعات ودفع رباعي. من المتوقع تدشين اوروس كومندانت SUV الفاخرة في 2022. Advertisements

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