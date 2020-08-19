بالصور.. شاهد تاريخ شيفروليه في سباقات "إينديانا 500"

بعد تأجيل فعالياته التي كان مقررا لها مايو الماضي، بفعل تفشي كورونا عالميا، تستعد سباقات سيارات إنديانابوليس 500، للانطلاق رسميا أغسطس الجاري.

وعرفت سباقات إنديانابوليس 500، كأحد المنافسات الرياضية الرئيسية التي تقام سنويا في عطلة يوم الذكرى بشهر مايو من كل عام، ودورته التي تنتطلق قريبا ستكون الدورة رقم 104.

وقدم موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، تقريرا كشف خلاله عن المرات التي شاركت بها سيارات شيفروليه كسيارة سلامة في هذه السباقات، كونها الماركة صاحبة أعلى معدل مشاركة بهذا الدور في هذه السباقات بإجمالي 17 مرة.

كانت المرة الأولى التي شاركت شركة شيفروليه بسباقات إنديانابوليس 500 بسيارة PACE أو سيارة سلامة على المضمار، عبر أحد الأجيال الأولى من طراز كورفيت الرياضي المميز، وكان ذلك عبر موديل عام 1978 الذي طرح من الطراز توج بالمركز الأول في سباقات إنديانابوليس 500 في العام نفسه.

المرة الثانية التي شاركت بها شيفروليه بسباقات إنديانابوليس 500 بسيارة سلامة من صنعها، كانت في عام 1986، وذلك عبر موديل آخر من طراز كورفيت طرح للعام نفسه، هو موديل Corvette Convertible.

في منتصف التسعينات، شاركت شيفروليه للمرة الثالثة بسباقات إنديانا بسيارة سلامة من صنعها ، وذلك عبر نسخة عام 1995، من طراز كورفيت Corvette Convertible.

وكانت المرة الرابعة التي شاركت بها شيفروليه في سباقات إنديانابوليس 500 بسيارة سلامة من صنعها، عبر نسخة عام 1998، من طراز كورفيت Corvette Convertible نفسه.

وصادفت المرة الخامسة شركة شيفروليه في سباقات إنديانا 500 بسيارة سلامة من صنعها، الذكرى الخمسون التي احتفلت خلالها شيفروليه بطرح طراز كورفيت للمرة الأولى، وشاركت شيفروليه في السباقات بنسخة خاصة طرحتها لهذه الذكرى عام 2002.

في عام 2004، شاركت شيفروليه للمرة السادسة بالسباقات بسيارة سلامة من صنعها، عبر نسخة Corvette Convertible التي طرحت للعام نفسه، وشاركت في السباقات هذه النسخة بطلاء خارجي للعلم الأمريكي، وكان النجم مورجان فيرمان ضيف شرف افتتاح هذه النسخة من سباقات إنديانا 500.

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بعدها وفي عام 2005، شاركت شيفروليه بسباقات إنديانا 500 بسيارة سلامة من صنعها، عبر نسخة "كونفيرتابل" جديدة من طراز كورفيت، وكان السائق الشرفي لافتتاح المنافسات في هذا العام الجرنال الأمريكي "كولين باويل".

وحافظت شيفروليه على مكانتها للعام الثالث على التوالي، حين شاركت بسباقات إنديانا 500 في عام 2006 بسيارة سلامة من صنعها، وبمشاركتها بطراز كورفيت Z06.





واستمرت مشاركة شيفروليه بهذا الدور عبر سيارة سلامة من صنعها في سباقات إنديانا 500 لعامين متتاليين بعد ذلك، خلال أعوام 2007 و 2008، عبر طرازي كورفيت كونفيرتابل و كورفيت ZO6.

وتغيبت شيفروليه عن المشاركة بسباقات إنديانا 500 بسيارات السلامة التابعة لها، قبل أن تعود من جديد في عام 2012، بنسخة جديدة شاركت بالسباقات كسيارة PACE عبر طراز كورفيت ZR1.

ثم في عام 2013، شاركت شيفروليه بالسباقات بسيارة سلامة جديدة من صنعها، كانت هي موديل عام 2014 من طراز كورفيت "ستينجراي".

وتخلفت الشركة عن السباقات في عام 2014، لتعود بعدها من جديد بسيارة سلامة شاركت في منافسات 2015، عبر نسخة هذا العام من طراز كورفيت Z06.

وفي عام 2017، شاركت شيفروليه من جديد بمنافسات إنديانا 500 بسيارة سلامة، كانت من طراز كورفيت "جراند سبورت"، التي طرحت للعام نفسه.

ومن بعدها وفي عام 2018، شاركة شيفروليه بطراز ZR1 موديل العام نفسه، ثم في عام 2019 الماضي، شاركت بسيارة سلامة من طراز كورفيت "جراند سبورت"، ومن المقرر أن تشارك شيفروليه بسيارة سلامة في دورة 2020 المرتقبة عبر نسخة كورفيت C8 الجديدة كليا.



