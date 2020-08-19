الجيش اليمني يعلن مقتل 60 حوثيا في معارك وغارات بمحافظة البيضاء المزيد

أعلن الجيش اليمني، مساء الأربعاء، مقتل 60 عنصرا حوثيا في معارك وغارات للتحالف العربي بقيادة السعودية، بمحافظة البيضاء، ونفى إحراز المليشيا الحوثي أي تقدم ميداني بالمحافظة المتاخمة لمأرب النفطية.

وأكد قائد محور البيضاء، العميد عبدالرب الأصبحي، أن مليشيات الحوثي الانقلابية وقعت في الفخ القاتل في شعاب وجبال منطقة قانية شمالي البيضاء، وفقا لبيان صادر عن الجيش اليمني.

وذكر المسؤول العسكري اليمني، أن قوات الجيش الوطني والمقاومة، نفذت العديد من العمليات العسكرية خلال الساعات الماضية، امتداد جبهات قانية لاستنزاف مليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال الأصبحي، إن خسائر المليشيات البشرية خلال الساعات الماضية، تفوق 60 قتيلاً، إضافة إلى عشرات الجرحى، وخسائر أخرى في العتاد، بنيران الجيش وغارات التحالف بقيادة السعودية.

وأكد أن تلاحم أبناء القبائل مع قوات الجيش الوطني والإسناد المباشر لطيران التحالف، أفقد المليشيات الحوثية إمكانياتها وقدراتها على تحقيق أي تقدم على الأرض.

وأشار المسؤول العسكري اليمني، إلى أن خسائر المليشيات الحوثية وفشلها في تحقيق ما وعدت به مقاتليها ومموليها، دفعها لتنفيذ مسرحيات واختلاق انتصارات وهمية بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية الأخرى.

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ولفت الأصبحي، إلى أن تحرير البيضاء من المليشيات الحوثية وكافة التنظيمات الإرهابية الأخرى أمر لا بد منه وسيكون في القريب العاجل.

وخلال اليومين الماضيين، نفذت مليشيا الحوثي الانقلابية عدة محاولات تسلل فاشلة في محافظة البيضاء بالتزامن مع معارك بمحافظة الجوف وشرق صنعاء.

لا تقدم للحوثيين بالبيضاء

وفي السياق، نفت الحكومة اليمنية مزاعم إحراز ميليشيا الحوثي الإرهابية أي تقدم في منطقة ولد ربيع التابعة لمحافظة البيضاء والمحاذية لمحافظة مأرب .

وقال المتحدث باسم الحكومة ، راجح بادي، إن تلك المزاعم امتداد لأكاذيب الميليشيا التي تمارس التضييق على السكان في مناطق سيطرتها وتسعى لإلهائهم عن الكوارث والمآسي التي تسببت بها خلال ستة أعوام من الانقلاب.

وأكد أن الجيش الوطني في بلاده وبدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، ماض في التصدي للميليشيات الحوثية وجميع التنظيمات الإرهابية الأخرى، ودحرها نهائيا، وهزيمة كل مخططات تحويل اليمن إلى منصة لتهديد السلام الإقليمي وأمن أشقائه وجيرانه.

وأشار بادي، إلى أن ميليشيا الحوثي تسعى عبر اختلاق انتصارات مزيفة ووهمية إلى رفع معنويات أنصارها بعد الضربات التي تلقتها في جبهات القتال مؤخرا، خاصة في محافظات مأرب، والجوف، ومديرية نهم شرق صنعاء، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.