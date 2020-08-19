جيلي تعلن عن أرباحها ومبيعاتها للنصف الأول من 2020

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت مجموعة جيلي عن نتائجها المالية للنصف الأول من 2020، لتسجل أرباحاً صافية بـ 36.81 مليار يوان صيني (20 مليار ريال)، وهو تراجع 43% عن نفس الفترة العام الماضي، بسبب تأثر جيلي بوباء الكورونا مثل جميع شركات السيارات الأخرى.
رغم تحديات الكورونا، إلا أن مبيعات جيلي الإجمالية وصلت إلى 530,446 سيارة في النصف الأول من العام، ما يؤكد ريادتها كأكبر صانعة سيارات صينية، كما ازدادت حصتها السوقية في الصين من 6.1% إلى 6.5% في 2020.
وبينما تراجعت المبيعات في الربع الأول من العام بسبب الوباء، عادت جيلي للنمو سريعاً مع ارتفاع مبيعات مايو ويونيو بـ 20% و21% سنوياً على التوالي واستمرار توسع جيلي في عدة أسواق عالمية هامة.
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