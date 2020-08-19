مرسيدس S-Class 2021 تظهر في فيديو تجسسي بتمويهات خفيفة

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الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت مرسيدس إس كلاس 2021 في فيديو تجسسي جديد بتمويهات خفيفة جداً في الشوارع الألمانية قبل أسبوعين من التدشين الرسمي.
ونعلم بالفعل أن السيارة ستحصل على واجهة أمامية محدثة ومصابيح خلفية جديدة ضمن تغييرات أخرى شاملة بالاتساق مع لغة التصميم الجديدة لمرسيدس.
كما سيتم إعادة تصميم المصابيح الخلفية بالكامل مع امتدادها على غطاء صندوق الأمتعة، وقد كشفت مرسيدس بالفعل عن الداخلية الفاخرة للسيارة بالكامل وجميع مزاياها في الأسابيع الماضية.
كما يقال إن سيارة مرسيدس S-Class 2021 ستحصل على قوتها من تشكيلة محركات تعمل بالبنزين والديزل بست أسطوانات سعة 2.9 لتر و3 لتر، مع نطاق كهربي نقي يصل إلى 100 كم لكل شحنة، في حين سيحصل إصدار AMG على محرك V8 سعة 4 لتر مزدوج التيربو.
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