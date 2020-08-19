هيونداي تسعى لإطلاق السيارات ذاتية القيادة في عام 2022

الخليج ٣٦٥ نت – تعاونت هيونداي مؤخراً مع شركة Aptiv PLC، الخبيرة في تقنيات القيادة الذاتية لزيادة قدرات سيارات هيونداي ذاتية القيادة، حيث سيحمل المشروع المشترك اسم “Motional” من الآن فصاعداً.

تشير هذه الخطوة إلى حقبة جديدة لكلتا الشركتين اللتين تهدفان إلى جعل السيارات ذاتية القيادة آمنة وموثوقة ومتاحة للجميع، وهي خطوة للأمام في خطة هيونداي التي تعهدت بإنفاق 1.6 مليار دولار (6 مليار ريال) على التقنيات الجديدة عندما تم الإعلان عن المشروع المشترك لأول مرة في مارس 2020.

سيجمع المشروع الجديد بين خبرة شركة Aptiv في تطوير تقنيات القيادة الذاتية، وريادة هيونداي في كل من تصنيع السيارات والبحث والتطوير، ما يضمن نجاحه بشكل كبير.

الجدير بالذكر أن انتشار فيروس كورونا تسبب في تغيير تفكير العملاء فيما يتعلق بالتنقل الشخصي، حيث يريد مشروع Motional في طليعة إجراء تغييرات إيجابية في هذا الأمر.

في الختام، يُذكر أن مشروع Motional يعمل حالياً على تطوير وتسويق تقنيات القيادة الذاتية من المستوى الرابع، على أن تقوم باختبار السيارات بدون سائق بالكامل في أواخر 2020 بهدف التمكن من تقديم أسطول من سيارات الأجرة ذاتية القيادة في 2022.

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