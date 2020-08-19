سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2020.. تراجع كبير

تراجع سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في معظم البنوك المصرية، في حين سجل لدى البنك المركزي المصري 15.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع.

وجاءت أسعار الدولار أقل من 16 جنيها في جميع البنوك العاملة بمصر، وسجلت العملة الخضراء 3 أسعار مختلفة بفارق قرشين بين أعلى وأقل سعر.

وهيمن سعر 15.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع على الدولار في 14 بنكا مصريا.

ويتبع تراجع الدولار، موافقة مجلس النواب المصري أمس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

ومن المتوقع أن تصل الحصيلة الإيرادية المتوقعة من إلغاء الإعفاء إلى 34 مليار جنيه، وفقا لما نقلته enterprise عن مصدر حكومي مصري.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.89 جنيه للشراء و15.99 جنيه للبيع في بنوك المصري الخليجي، وميد، والعربي الأفريقي.

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وتكرر السعر نفسه في بنوك الأهلي الكويتي، والتعمير والإسكان، وعودة، والمصري لتنمية الصادرات، والوطني الكويتي، وقناة السويس.

السعر المهيمن

وهيمن سعر 15.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع على الدولار في بنوك الأهلي المصري (أكبر البنوك الحكومية)، والأهلي اليوناني، ومصر.

وتكرر نفس السعر على شاشات بنوك المصرف المتحد، والإسكندرية، وكريدي أجريكول، وبلوم، مصرف أبوظبي الإسلامي، والبركة، والمشرق، وساييب، والاستثمار العربي، والتنمية الصناعية، والمصرف العربي الدولي.

أقل سعر للدولار

وجاء أقل سعر للدولار عند 15.87 جنيه للشراء و15.97 جنيه للبيع لدى البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في مصر.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل اليورو 18.94 جنيه للشراء و19.09 جنيه للبيع، لدي البنك الأهلي المصري، بينما سجل الإسترليني 21.012 جنيه للشراء و21.19 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

واستقر سعر صرف الريال السعودي في السوق المصرية عند 4.14 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، على شاشات تداول البنك الأهلي المصري.

وسجل الدرهم الإماراتي 4.30 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 49.55 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.