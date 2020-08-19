كانيون.. وحش GMC بتقنيات جديدة وإمكانيات خارقة

كشفت شركة GMC الأمريكية اليوم الأربعاء عن تفاصيل ومواصفات نسخة 2021 الأحدث من شاحنة "كانيون" المميزة، بتصميم جديد وقدرات فائقة للمحرك،فيماوصفها الخبراء بوحش الطرق.

وعرض موقع "كار أند درايفر"قدرات الشاحنة في نسختها الجديدة، وأهم ما تتميز به من عزم في السحب، والفئات التي تتوفر منها للبيع بالأسواق.

الجديد بنسخة 2021

نسخة الشاحنة الجديدة شهدت تعديلات على تصميم الواجهة الأمامية و المنطقة الخلفية بها، كما أضيف لها فئة جديدة مجهزة لاقتحام الطرق الغير ممهدة، باسم AT4.

كما وفرت جي إم سي، إطارات بقياس أضخم، لعدد من الفئات المتوفرة من الشاحنة للبيع بالأسواق، بقياس يتراوح ما بين 20 و 30 بوصة.





الأسعار

يتوفر من نسخة 2021 لشاحنة جي إم سي "كانيون" 4 فئات ،الافتتاحية فئة Elevation Standard، بسعر 27,595 ألف دولار، ثم فئة Elevation بسعر 31,195 ألف دولار، ثم فئة AT4 المحهزة للطرق الوعرة، وتتوفر بسعر 39,395 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من الشاحنة هي فئة Denali بسعر 42,095 ألف دولار.

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المحرك

وتتوفر الفئة الافتتاحية من شاحنة جي إم سي "كانيون" بمحرك بسعة 2.5 لتر أربعة أسطوانات، وتعمل الفئات الأعلى من الشاحنة بمحرك V6 بسعة 3.6 وقوة 308 "أحصنة"، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات.





عزم السحب

نسخة 2021 الجديدة من الشاحنة قادرة على سحب أوزان تصل لـ 3500 ألف رطل بالنسخ العاملة منها بمحرك 4 أسطوانات، وفيما يخص النسخ العاملة بمنها بمحرك ديزل فإنها قادرة على سحب أوزان تصل لـ 7700 ألف روطل.

التقنيات

ومن الداخل، تعمل شاحنة جي إم سي "كانيون" بنسختها الأحدث لعام 2021، بشاشة معلومات بقياس 8.0 بوصة، يدعمها نظام إنترنت من الجيل الرابع، 4G LTE، بالإضافة لأنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، و "أندرويد أوتو".

بالإضافة لنظام صوتي من ماركة BOSE الفخمة، ونظام شحن لاسلكلي للهواتف الذكية، يتوفر في اعلى فئات الشاحنة فقط، وهي فئة Denali .





الأمن والحماية

الشاحنة تتمتع بنظام التنبيه المسبق قبل الاصطدام، والتنبيه حال الخروج عن المسار، ونظام مدعم بأجهزة استشعار يسهل رؤية السائق لخلف السيارة عند توقفها للاصطفاف.