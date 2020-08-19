هيونداي تزيح الستار عن الأيقونة Ioniq 6.. سيارة تحمل رقما قياسيا

أزاحت شركة هيونداي الستار عن سيارتها الكهربائية Ioniq 6 والتي تتمتع بتصميم غاية في الانسيابية، فضلا عن تحقيقها لرقم قياسي خاص.



وتروج الشركة الكورية الجنوبية للسيارة Ioniq 6 الجديدة بأنها الأكثر انسيابية بفضل تحقيقها لرقم قياسي لمُعامل مقاومة الهواء (cW)، والذي يقل عن 0.20.

وتتوفر للسيارة الصالون الرياضية بطاريات ذات سعات مختلفة؛ حيث تتوفر أصغر بطارية بسعة 64 كيلووات ساعة مع مدى سير يبلغ 450 كم.

ويمكن إجراء عملية الشحن بواسطة شاحن سريع 150 كيلووات وبتقنية شحن 800 فولت.

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وينبض في الموديل الأساسي من السيارة محرك كهربائي واحد، أما في الموديل الأعلى فهناك محرك كهربائي على كل محور.

وبوجه عام فإن السيارة لا تتخلى عن شخصيتها الرياضية في أي من التقسيمات والخطوط الخارجية، وخاصة على السقف المنحني للخلف بشدة، والقسمات مفتولة العضلات على مبيت العجلات والكشافات النحيفة.

ومن المقرر أن تطلق هيونداي السيارة Ioniq 6 الجديدة بحلول عام 2022.