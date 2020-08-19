فورد تكشف عن تعديلات في طراز "إكسبدشن".. مزيد من الرفاهية

كشفت شركة فورد اليوم الأربعاء، تفاصيل النسخة الجديدة من طراز Expedition لعام 2021 ، لتحسم جدل الخبراء حول مميزات الطراز الذي يتمتع بتقينات جديدة.

الطراز ضمن فئات السيارات الـ SUV العملاقة، ويتسم بقدر كبير من الرحابة، ومساحة تكفي لـ 8 ركاب.



وقدم موقع "كار أند درايفر" عرضا لقدرات ومواصفات الطراز بنسخته الجديدة، شملت التقنيات المضافة والمحرك والفئات التي يتوفر بها للبيع بالأسواق.

طراز "إكسبدشن" الأحدث ضم مجموعة من التحديثات أبرزها نظام قيادة شبه ذاتية مساعد للسائق باسم Co-Pilot360 Assist، الذي يتوفر ضمن الكماليات الاختيارية لأحد فئات الطراز، مع مجموعة من التصميمات الجديدة للإطارات.





الأسعار

الطراز تتوفر منه للبيع 4 فئات بأسعار مختلفة، الافتتاحية XLT وتتوفر بسعر 55,000 ألف دولار، ثم فئة Limited بسعر 65,000 ألف دولار، ثم فئة King Ranch التي تتوفر بسعر 75,000 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من الطراز هي فئة Platinum بسعر 76,000 ألف دولار.





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المحرك

الفئة الافتتاحية من الطراز تعمل بمحرك V6 بسعة 3.5 لتر، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 10 سرعات،وتعزز فورد من قوة محرك الفئات المتقدمة من طراز "إكسبدشن"، حين تصل القوة الحصانية التي ينتجها لـ 400 حصان في بعض الفئات.

استهلاك الوقود

يستهلك من الوقود معدل "جالون" لكل 17 ميلا يقطعهم داخل طريق المدن، و"جالون" لكل 24 ميلا على الطريق السريع.





التقنيات

ومن الداخل شاشة معلوماتية بقياس 8.0 بوصة من طراز Sync 3، يدعمها أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو".

ويتمتع النظام المعلوماتي للطراز بنظام ملاحي متطور، ونظام توصيل شبكة انترنت من الجيل الرابع 4G LT3، وأيضا نظام ضبط تلقائي لدرجة الحرارة، ونظام ترفيهي للمقاعد الخلفية يتوفر فقط لدى الفئات المتقدمة من الطراز.





الأمن والسلامة

يشمل نظام الفرامل التلقائية التي تفعل عند استشعار قرب اصطدام السيارة، وأيضا نظام الحفاظ على المسار والتنبيه في حالة الخروج عن المسار بالإضافة لنظام الحفاظ على مسافة آمنة بين المركبات.